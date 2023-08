El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con dirigentas de cinco comités de mejoramiento regular, se trata de 400 familias de distintas localidades de la región que pretenden construir cercos y cierres perimetrales, y que llevan más de dos años esperando para que el Serviu haga un llamado especial para postular a estos beneficios.

Aysen.- Según el diputado Calisto, “estamos reunidos con cinco comités de mejoramiento regular, proyectos de cerco para familias de Puerto Aysén, Chacabuco, Coyhaique y Mañihuales que están en listas de espera. Se trata de 400 familias que han esperado cerca de dos o tres años para tener sus subsidios. La verdad es que esto no es un capricho de las familias, sino un compromiso desde el Gobierno anterior, que luego asumió el actual Gobierno”.

“Hasta el minuto, no les han cumplido. Les han dicho que van a cumplir, pero ahora afirmaron que no hay recursos para el mejoramiento regular de cercos. Nosotros estamos solicitando un llamado especial para las 400 familias que hoy están con toda su documentación y antecedentes entregados. Lamentablemente desde el Gobierno existe un silencio y no han dado ninguna respuesta concreta”, indicó.

El diputado aseguró que “nosotros vamos a llevar estos antecedentes al Ministerio y espero que el ministro resuelva lo antes posible, porque él ya sabe de esta solicitud. Vamos a dar una semana y esperamos tener noticias concretas desde el nivel central”.

Por su parte, Luz Bórquez, vocera de estos comités, indicó que “a través del diputado y otras autoridades, necesitamos gestionar y darle solución al llamado que hace dos o tres años se acordó para postular al cierre perimetral. Al comienzo éramos 180 familias. Después nos pidieron 400 firmas, las que se hicieron llegar. Hace pocos días nos dijeron que no va a haber llamado”.

“Esto nos molestó mucho, porque nos hubieran dicho desde un comienzo y no hubieran ilusionado a la gente. Esto no es un capricho, sino una necesidad latente. Con 400 firmas está confirmado que es algo que se necesita y justifica el llamado especial. A esta altura, estamos molestas, porque esto es como dar golpes a ciegas”, afirmó.

Finalmente, Marina Cariman, presidenta de un comité de Chacabuco que alberga a 30 familias, aseguró que “llevamos dos años esperando una respuesta. Hasta el momento no hay nada, por lo que esperamos que esta semana podamos tener una respuesta positiva, una esperanza para darle a nuestros socios”.