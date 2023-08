La iniciativa forma parte de la Agenda de Seguridad priorizada entre el Congreso y el Ejecutivo.

Coyhaique.- Tras el rotundo respaldo entregado por la sala del Senado al proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares en las cárceles, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro valoró dicha iniciativa, puesto que permite avanzar en la agenda de seguridad priorizada por el Gobierno y el combate contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios.

En este sentido, la autoridad regional hizo eco de las declaraciones del Ministro de la cartera Luis Cordero indicando que “tanto para el Ejecutivo, como para este Parlamento, es esencial este proyecto de ley, porque constituye una herramienta fundamental para los temas de seguridad penitenciaria. La tenencia de celulares al interior de recintos penales es una irregularidad que hasta ahora estaba sancionada como falta, y ahora pasa a ser delito”.

Respecto a la iniciativa, cabe precisar que establece la prohibición de tenencia de aparatos electrónicos no autorizados al interior de los Centros Penitenciarios, como celulares, chips, intercomunicadores, etc, la penalización del delito puesto que a la fecha la tenencia de aparatos electrónicos al interior de los recintos penitenciarios era considerada una falta administrativa. A partir de la promulgación de la ley, el delito considera penas que van desde los 541 días hasta los 3 años y un día de cárcel y la obligación de la denuncia que se traduce en que los funcionarios públicos que detectan la tenencia no autorizada de elementos electrónicos en las cárceles, deben realizar la denuncia, arriesgando penas de presidio e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, del cargo u oficio.

Ahora, como complemento al proyecto de ley recién aprobado, el Seremi Samuel Navarro indicó que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha avanzado en estrategias para impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos móviles o Wifi) no autorizadas, evitando así la estafa o extorsión desde el interior de las cárceles. En lo que va del año, Gendarmería de Chile ha incautado 14.588 teléfonos móviles, tanto en allanamientos como en incautaciones periódicas.

Finalmente considerar que la aprobación de este proyecto de ley, se da en el contexto del desarrollo de una licitación que tiene por propósito imponer en 14 penales mecanismos de inhibición tecnológica para la comunicación externa, facilitando de esta forma medios de telefonía fija al interior de los establecimientos.