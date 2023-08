La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa invitó a las familias de la región a postular con confianza al Sistema de Admisión Escolar 2024, proceso que comenzó el pasado viernes en todo el país y que se extenderá hasta el 1 de septiembre de este año.

Para postular en línea, las familias deben registrarse en www.sistenadeadmisionescolar.cl e identificar todas las alternativas de establecimientos educativos que sean de su interés y ordenarlas por orden de preferencia. Este proceso puede hacerse cualquier día dentro del periodo de postulación, ya que la fecha no influye en los resultados.

En la oportunidad, además de destacar la importancia de que las familias decidan informadamente los futuros establecimientos para sus hijos e hijas, la autoridad regional destacó la evolución que ha tenido el mecanismo de acceso que se implementa por séptimo año en el país:

“El sistema escolar está en su séptimo año de aplicación y es un sistema que en su base tiene principios que son esenciales para el gobierno del presidente Gabriel Boric como son la justicia educativa, la equidad y el derecho a la educación para todos y todas sin importar el origen social. Este año se han incorporado mejoras importantes al proceso, fortaleciendo el sistema de información para que los padres, madres y apoderados postulen conociendo el proyecto educativo de su preferencia, además de la creación del libro de registro online que busca evitar que se produzcan filas de espera en las inmediaciones de los colegios” recalcó Isabel Garrido.

Recomendaciones

Es importante postular a todos los establecimientos que le parezcan atractivos, en los cuales les gustaría que sus hijos e hijas puedan estudiar. Pueden postular a todos los que se ajusten a sus intereses y expectativas durante las próximas semanas.

Además, el Ministerio de Educación ha ampliado las formas de información en base a antecedentes recabados de años anteriores. Por ejemplo, a partir del análisis del proceso pasado, se constató que solo el 14% de las familias conoce la oferta educativa cercana a su barrio. Con esta información, se actualizó el sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl y se han enviado mensajes de Whatsapp y fichas informativas a través de correo electrónico con información personalizada para que las familias que deben realizar este proceso.

El Ministerio de Educación, reiteró que las familias extranjeras que todavía no cuenten con el Rol Único Nacional deben solicitar los identificadores provisorios que permite realizar la postulación al Sistema de Admisión Escolar. Se trata del identificador provisorio para apoderado (IPA) y el Identificador Provisorio Escolar (IPE), dos registros que se pueden pedir en https://www.ayudamineduc.cl/ficha/postulacion-de-familias-extranjeras-al-sistema-de-admision-escolar.

En este proceso, las familias deben entregar la información de sus hijos e hijas consanguíneos para que el SAE establezca los vínculos correspondientes, asigne un identificador al apoderado y/o postulantes, y el apoderado obtenga una cuenta en la plataforma del SAE. De esta manera, el apoderado quedará habilitado para ingresar con su IPA y contraseña.

¿Cómo postular?

Paso 1

– Se ingresa a la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl y se debe registrar como apoderado. Sólo podrán registrarse y realizar la postulación, la persona con relación consanguínea con el estudiante o bajo la figura de tutoría legal o simple.

– Si el apoderado y/o el estudiante no tienen RUN chileno, deberán solicitar un Identificador Provisorio Escolar (IPE) y/o el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA), previo al registro en la plataforma. Este trámite debe realizarse en www.ayudamineduc.cl hasta el 25 de agosto de 2023.

Paso 2

– Una vez registrado en la plataforma, el apoderado puede verificar con anticipación que el nivel sugerido por la plataforma sea el correcto para el año escolar 2024. En caso de solicitar actualizar el nivel al que postula, también lo podrá realizar en www.ayudamineduc.cl hasta el 25 de agosto de 2023.

– También podrá buscar información acerca de los establecimientos de su interés, luego agregarlos en su listado y ordenarlos de acuerdo con su preferencia.

Paso 3

– A continuación, se envía la postulación y se descarga el comprobante. Al finalizar, hay que cerrar la sesión.

¿Cómo funciona?

Cuando el establecimiento tenga tantas vacantes como postulantes, todos los niños, niñas y adolescentes serán admitidos a dicho establecimiento. Si, por el contrario, el número de vacantes es inferior al número de postulantes, el Mineduc aplicará un mecanismo de asignación (algoritmo) y que, de acuerdo con lo establecido por ley, tendrán prioridad de ingreso en un determinado establecimiento los siguientes casos:

1. Las hermanas o hermanos de estudiantes ya matriculados en el establecimiento.

2. Estudiantes calificados como prioritarios hasta completar un 15% de los cupos totales del nivel.

3. Hijos/as de funcionarios/as del establecimiento educacional.

4. Ex alumnos/as del establecimiento educacional que no fueron expulsados del mismo.

5. Los apoderados pueden postular a sus hijos/as y/o de los que sean tutores en edad escolar a un mínimo de dos establecimientos de zona urbana y un establecimiento de zona rural. No se establece un número máximo de establecimientos a los cuales postular, el apoderado podrá postular a todos los colegios que desee.

Fechas clave del proceso SAE

04 de agosto al 01 de septiembre: Etapa de postulación.

19 al 25 de octubre: Publicación de los resultados de postulación.

06 al 07 de noviembre: Publicación de resultados de listas de espera.

17 al 24 de noviembre: Período Complementario de postulación. Es para aquellos apoderados que hayan rechazado su asignación o que no postularon en el periodo principal.

07 de diciembre: Publicación resultados Período Complementario de postulación.

11 al 22 de diciembre: Período de matrícula en los establecimientos. Es para estudiantes nuevos y estudiantes que continuarán en su mismo establecimiento.

26 al 27 de diciembre: Período de regularización exclusiva para repitentes. Tiene por finalidad permitir la regularización de aquellos estudiantes admitidos por sistema que repitieron de nivel, por tanto, buscan una vacante en el nivel previo al que postularon.

Desde el 28 de diciembre de 2023 y hasta antes del inicio del periodo de matrículas del proceso de admisión del año 2025: Inicio del período de regularización año lectivo 2024. Esto se realiza directamente en los establecimientos para aquellos estudiantes que no postularon en ninguno de los dos procesos o quieren buscar otro colegio.