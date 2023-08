La empresa que suministra energía eléctrica a las localidades de O’Higgins, Huichas y La Tapera, Edelaysen, expuso este martes ante la Comisión de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente del Consejo Regional de Aysén, las necesidades de avanzar en un nuevo acuerdo tarifario y la elaboración de un convenio de subsidio para los sistemas aislados de generación eléctrica, producto del déficit económico de la empresa en el último tiempo.

Villa O “Higgins.- Esto, debido a la alta cantidad de recursos que requiere la operación y mantenimiento de producción de energía en las tres localidades mencionadas, siendo los costos mucho mayores a los ingresos del período de enero a diciembre de 2022, por lo que, según señalan desde la empresa, es necesario actualizar los acuerdos tarifarios.

Según expuso el coordinador de margen de Sistemas Aislados y Medianos del Grupo Saesa, Freddy Núñez, el subsidio que se ha negociado con el GORE tendría un costo aproximado de $850 millones para evitar que sean los usuarios de estas comunas quienes se hagan cargo de pagar el aumento de estos costos, lo que haría que las tarifas de la energía eléctrica aumenten considerablemente.

Esta situación solo se destrabaría con el establecimiento de las nuevas tarifas por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que no tiene plazo fijo para que ocurra. Es por esto, que la solución a corto plazo es la aprobación de este nuevo subsidio por parte del GORE.

“¿Qué va a salir de la Comisión? No lo sabemos, porque nunca había pasado algo así. Llegamos a un punto en donde no se actualizan los acuerdos y no hay un convenio de cooperación, algo que nunca había pasado. Lo que sí podemos afirmar es que las condiciones van a ser diferentes. Nunca habíamos llegado a este extremo de no poder cerrar los acuerdos de manera razonable”, manifestó el gerente zonal de Edelaysen, Leonardo Morán, durante la sesión en el CORE.

El alcalde de O’Higgins, José Claudio Fica, también manifestó su preocupación sobre el tema: “como dice la empresa, los gastos son muy elevados para entregar este servicio de energía acá en O’Higgins. Yo les pido a los señores consejeros que consideren la propuesta de Edelaysen, ya que sería una ayuda a los pocos recursos que generan nuestros pobladores, que con gran esfuerzo hacen patria acá. Estos recursos irían directamente a resolverle un problema a la gente, por lo que les pido un poco de sensibilidad social para estos apartados lugares”.

El Consejero Regional, Jorge Abello, expresó la necesidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo y no esperar al extremo de que las tarifas sean pagadas por los vecinos de las comunidades: “mi propuesta es que solicitemos a la Gobernadora que existe esta necesidad de un subsidio a los sistemas aislados y este sea una iniciativa de interés regional, para partir con la conversación y establecer la voluntad de poder avanzar”.