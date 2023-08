Un estudio de la Universidad San Sebastián, reveló que un 48% de los adultos mayores residentes en hogares de acogida en Santiago, no presentan dactilograma, es decir, su huella dactilar.

Valparaíso.- En 2018, la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, reveló que un 48% de los adultos mayores que viven en hogares de acogida en la ciudad de Santiago, región Metropolitana, no presentan dactilograma, es decir su huella dactilar, lo que trae consigo diversas dificultades en distintos ámbitos.

Este es precisamente uno de los argumentos del senador David Sandoval para presentar un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos del Consumidor con el objeto de asegurar que transacciones financieras y comerciales también puedan ser realizadas con la sola presentación de la cédula de identidad, iniciativa que esta semana inició su trámite en la comisión de Economía de la Cámara Alta.

A través de esta iniciativa, se incorpora el principio de inclusión financiera en las relaciones económicas, lo que explicó Sandoval significa “que todos los agentes y delegados financieros mantengan y ofrezcan todos los medios de pago existentes, independiente de las circunstancias personales de los consumidores y con la sola exigencia de acreditar su identidad a través del correspondiente carné de identidad”.

Al respecto, si bien inicialmente la adopción de tecnologías como la verificación de la huella dactilar, se desarrolló, en muchos casos, para evitar la suplantación de personas, en la actualidad dichos elementos han terminado reemplazando la presentación de los documentos de identidad que el Estado ha definido como oficiales. “La dificultad para determinar la identidad de una persona de acuerdo a los resultados que arroje un determinado dispositivo, no puede ser obstáculo o impedimento para al pago o atención de un determinado bien o servicio”, recalcó.

“Por eso hemos decidido estudiar este problema que aqueja a no pocas personas y cuya solución, creemos, puede estar en disposiciones legales que consagren a la cédula de identidad como el documento de identificación por excelencia y subsidiario de cualquier otro instrumento de verificación de la misma”, señaló, agregando que es deseable que los elementos que sirven de complemento o ayuda a la identificación de una persona, como es el caso de la identificación con un “huellero dactilar”, sea solo un elemento complementario al proceso de pago

Cabe señalar que el proyecto fue respaldado de manera transversal por los senadores Carmen Gloria Aravena, José Miguel Durana, Manuel José Ossandón y Gastón Saavedra.