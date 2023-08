En un ambiente de gran alegría por parte de autoridades y beneficiarios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizó recientemente la entrega de certificados de subsidio que permitirán hacer realidad los anhelados proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de viviendas para más de 70 familias de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Tan solo en cuanto a subsidios para el acondicionamiento térmico de viviendas, en esta ocasión fueron 58 las familias beneficiadas, las que integran los comités “Las Rositas” y “Ciudad del Sol”, quienes ya en los próximos meses podrán disfrutar de las mejoras en sus casas y por lo tanto en sus condiciones de vida.

Pero las autoridades regionales, provinciales y comunales no solo entregaron subsidios para mejoramiento térmico, ya que también cuatro vecinos y vecinas podrán cumplir el sueño de la casa propia mediante la construcción en sitio propio, una modalidad del Programa de Habitabilidad Rural del Ministerio de Vivienda que ha resultado altamente exitosa en la región, ya que permite atender las especiales necesidades de las familias de sectores más alejados de los principales centros urbanos de la región.

Y como si eso fuera proco, en este encuentro el Ministerio de Vivienda también hizo entrega simbólica de terreno para que otras 11 familias de Chile Chico puedan concretar las obras de mejoramiento o ampliación de sus viviendas, noticia largamente esperada por los y las beneficiarias.

Todos estos avances se lograron después de varios años a través del esfuerzo conjunto entre la municipalidad local, el Serviu y la Entidad de Gestión Rural “Arquitectura Social”, que se hizo cargo de la elaboración y calificación de los proyectos, y que acompañará a las familias hasta el cierre de todas las etapas.

Tal como destacó la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz Delfín, se trata de un momento muy relevante, ya que es una entrega de subsidios que simboliza además una ejecución histórica de viviendas que está haciendo el Minvu en la comuna. “Hace más de cuatro años que no había mayor movimiento respecto a tal cantidad de personas en los distintos programas que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando yo digo que trabajamos por familias y no metas por casas es porque existe un compromiso real por mejorar su calidad de vida incluyendo también la pertinencia territorial. La necesidad de una familia de Santiago o quizá de Coyhaique no es la misma que una persona que vive en sectores más apartados, como Chile Chico y eso queda patente en esta entrega de certificados que además nos permite continuar avanzando con nuestro Plan de Emergencia Habitacional, construyendo los cambios que nuestra gente necesita”, precisó.

También la Presidenta del Comité las Rositas de Chile Chico, Alejandra Fuentealba, expresó su satisfacción de dar este importante paso en sus vidas. “Feliz de que nuestros beneficiarios tengan el anhelado subsidio que les va a mejorar sus vidas, la calefacción que es muy importante en nuestra comuna, porque significa harto gasto en dinero, entonces a ellos estos subsidios les vienen a solucionar mucho la vida”, indicó.

También el Delegado Presidencial de la provincia General Carrera, Cristóbal Barceló, se mostró muy contento por el trabajo que se ha venido desarrollado junto a Serviu. “Tenemos una oficina desde la provincia Capitán Prat que nos presta colaboración y han hecho un trabajo increíble para lograr entre todos la obtención y entrega de estos subsidios y por supuesto las entregas de terreno que se hicieron hoy, que significan ya el inicio de las obras. Esto nos da la satisfacción de un trabajo bien realizado, dirigido por la Seremi de Vivienda, el director del Serviu y todo el equipo. Nosotros continuamos colaborando desde el territorio en todo lo que sea necesario, ahora para que estos proyectos lleguen a término en el más breve tiempo posible, dentro de los plazos, y por supuesto que podamos seguir creciendo en materia de proyectos, beneficiando siempre a más habitantes de nuestra comuna”, manifestó.

Cabe consignar que la ejecución de los diferentes proyectos estará a cargo de la empresa constructora de Juan Carlos Barrientos, en tanto que la inspección técnica será responsabilidad del Serviu regional, que además se mantendrá en estrecho contacto con las familias beneficiarias.