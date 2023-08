El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa junto al Director Regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, Álvaro Díaz Contreras y equipo, el próximo jueves 17 de agosto, realizarán una exposición de las alternativas que se encuentran en carpeta en esta dirección, para mejorar la conectividad en el lago O´Higgins, y difundir entre las actuales autoridades locales, así como también a toda la comunidad el actual Diseño de la nave que hoy se encuentra judicializada y con 70% de avance en su construcción, y la propuesta de generar un nuevo Diseño de embarcación.

Villa O “Higgins.- “Queremos realizar una reunión ampliada para que asista toda la comunidad de Villa O´Higgins con el objeto de poder dar a conocer el Diseño de la embarcación que se estaba construyendo -el que hoy se encuentra en proceso judicial, y no tenemos certeza de la fecha en la que terminará- e informar que nuestra ministra autorizó que comencemos un nuevo procedimiento para diseñar y construir una nueva embarcación”, señaló el director regional de Obras Portuarias MOP.

En esta participación ciudadana –dijo Álvaro Díaz Contreras- “necesitamos que la comunidad junto con interiorizarse acerca del Diseño en ejecución, también valide o no valide ese Diseño. En caso que la comunidad opte por validar esa propuesta, ganaríamos un tiempo aproximado de seis meses para lograr tener la embarcación ya construyéndose a orillas del lago O´Higgins el año 2025, lo que adelantaría todo incluso hasta tener operativa la embarcación antes de lo previsto. En el caso de que la comunidad y autoridades locales decidieran no elegir ese Diseño que se estaba construyendo, vamos a abordar otro proceso de participación ciudadana y sus distintas etapas hasta obtener un nuevo Diseño definitivo, algo similar al trabajo que realizamos para concretar la propuesta de Diseño de la embarcación complementaria para el lago General Carrera”.

Al día de hoy tenemos avances muy importantes, agregó el director regional de Obras Portuarias, “después de la visita de la ministra Jessica López hemos estado gestionando con distintos actores y autoridades la aprobación del presupuesto para poder construir una nueva embarcación y hoy estamos a la espera de lo que indique DIPRES para comenzar la licitación, lo que nos permitirá iniciar el proceso en lo inmediato, sea generando un nuevo Diseño, o sea para construir el antiguo Diseño en caso de la aprobación de la comunidad, así que dentro de los próximos 2 a 3 meses vamos a tener listo cómo vamos a abordar el Diseño y programar los plazos de licitación, que estimamos puedan desarrollarse durante este año, el 2024 construir la nueva nave y a fin del año 2025 podríamos tener navegando esa embarcación”.

De esta forma, el Director Regional de Obras Portuarias del MOP señaló como muy relevante para el Ministerio de Obras Públicas poder trabajar con las vecinas y vecinos de Villa O´Higgins y sus alrededores en esta iniciativa, indicando al respecto que “invitamos a la comunidad de Villa O´Higgins a que asista a la reunión de participación ciudadana que se efectuará el próximo jueves 17 de agosto, a las 18:30 horas en dependencias del Centro de Eventos Municipal de Villa O´Higgins, porque es muy importante poder contar con su opinión para decidir los siguientes pasos que se darán, trabajando conjuntamente para mejorar su conectividad lacustre”.

Por último, la autoridad sectorial de Obras Públicas, informó que el próximo viernes 18 de agosto “junto a nuestro equipo de Obras Portuarias y con apoyo de la autoridad marítima vamos a recorrer el lago O´Higgins para ir a conversar con los pobladores ubicados en este sector, y que no puedan asistir a esta participación ciudadana, para contarles lo que estamos haciendo como dirección de Obras Portuarias en el territorio, y que ellos nos comenten sus requerimientos y su visión respecto a una nueva embarcación que opere en el lago O´Higgins”.