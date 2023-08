El legislador se trasladó al sector para reunirse con dirigentes y pobladores, quienes acusaron serios problemas de conectividad, además de la falta de electricidad y de señal de telefonía móvil.

Aysén.- El diputado Miguel Ángel Calisto se trasladó hasta Alto Mañihuales, instancia en la que pudo reunirse con vecinos y dirigentes del sector, quienes le plantearon su preocupación por la mala conectividad y la falta de señal de telefonía móvil, entre otros temas, por lo que acusaron cierto abandono por parte de las instituciones del Estado.

Según el diputado Calisto, “nos reunimos con vecinos y dirigentes de Alto Mañihuales, quienes están haciendo patria en este sector tan alejado y que es parte de la comuna de Coyhaique. Vemos el abandono por parte de las instituciones del Estado. Hemos recabado distintas preocupaciones, las que tienen que ver principalmente con el estado de los caminos y la conectividad móvil y digital”.

“Pasamos el aviso a la subsecretaría de comunicaciones, porque en este sector aún no se instala la antena que se había comprometido hace más de dos o tres años. Es fundamental que el Gobierno se aparezca, se haga presente con algo que es de primera necesidad en este minuto, especialmente cuando alguno de los pobladores se enferma y requiere traslado, no tienen cómo comunicarse con los recintos hospitalarios”.

Calisto agregó que “también hemos estado en contacto con el director de vialidad, para plantearle el tema de la conectividad. Hay algunos compromisos también por parte de la municipalidad, como así también los paneles fotovoltaicos por parte del Gobierno Regional. Por lo tanto, también nos llevamos muchas tareas para comenzar a gestionar”.

Por su parte, Ana Santana, Presidenta de la Junta de Vecinos 23 de Alto Mañihuales, afirmó que “le planteamos al diputado varios puntos. Existe un abandono por parte del Estado, porque muchas veces nos hacen promesas ya hay varias incumplidas. Está el tema de la antena de telefonía, porque hace varios años insistimos con lo mismo, y a pesar que nos dicen que se va a concretar, siempre es lo mismo y seguimos esperando”.

La direigenta señaló que “lo mismo pasa con el tema de la electrificación, porque no tenemos luz aún. Nosotros también somos chilenos, por lo que nos merecemos tener una mejor calidad de vida, por derecho propio. Creo que una mejor conectividad y tener acceso a telefonía es un derecho que pueden acceder todos los chilenos, pero que nosotros no tenemos”.

Ana Santana señaló que “es bueno que vengan las autoridades, por eso le agradecemos al diputado, porque así podemos canalizar todos estos temas. Con tantas promesas incumplidas, al final el proyecto se pierde. Acá tenemos que estar insistiendo con los caminos y no deberíamos insistir tanto con vialidad, ellos debieran mantener siempre y uno debiera estar tranquilo”.

Luz eléctrica

En su visita, el diputado se reunió además con el comité de electrificación El Colmillo. Según María Muñoz, secretaria del comité, que abarca los sectores de Agua Fresca, Rincón de Los Toros, Alto Mañihuales y El Turbio, “ya llevamos como seis o siete años postulando, pero no hemos tenido mucho avance. Dicen que se está avanzando, que hay novedades, pero nosotros como dirigentes no hemos tenido ninguna información o respuesta concreta. Nosotros como vecinos necesitamos la luz”.

Ante esto el diputado Calisto señaló que “queremos acompañar las gestiones de este comité, porque sabemos que este elemento es fundamental, porque estas familias hacen patria en rincones aislados de nuestra región, y el Estado está ausente. Estamos haciendo gestiones con el Consejero Felipe Klein para garantizar que la luz eléctrica llegue a estas localidades”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “en estos tiempos, donde hablamos de tantos progresos de la ciencia., aun tenemos pobladores en nuestra región que no tienen cubiertos los servicios básicos, como la luz y el alcantarillado. Es fundamental que acá se haga presente el Estado, por lo que seremos intermediarios para ponerle el pie en el acelerador a este proyecto de electrificación”.