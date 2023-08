Siete fueron los proyectos seleccionados en la Región de Aysén para pasar a la etapa final regional de Delibera 2023 que se realizará el próxima 6 de septiembre en Coyhaique, de los cuales dos cuentan por primera vez con el patrocinio de la Seremía de la Mujer y la Equidad de Género por ser un aporte en la inclusión de temáticas de género e incentivar su participación en áreas que no son mayoritariamente representadas por mujeres.

Coyhaique.- Los proyectos impulsados por la Escuela Rural Río Blanco, que pone en valor la participación de mujeres en las ciencias y el liceo Juan Pablo II de Coyhaique, que incluye como temática las cuotas de género para la población trans, son las dos iniciativas que destacó la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez señalando, “Hemos reconocido, patrocinado y reunido con las y los creadores de dos importantes proyectos en el contexto del concurso DELIBERA, debido a que se encuentran relacionados con temáticas relevantes para nuestro ministerio como la promoción y defensa de los derechos de la población trans y el fomento científico de las niñas”.

A los dos establecimientos mencionados se suman: San José Ur de Puerto Aysén, Centro de Educación Integral Alborada, Escuela Rural Carretera Austral y Liceo Josefina Aguirre Montenegro.

Krishna Stross, representante del Liceo Juan Pablo II destacó la importancia de estos espacios y dijo, “yo soy parte del torneo Delibera y nuestro proyecto se basa en cupos para la educación superior trans. Nosotros creemos que estas iniciativas son muy necesarias, ya que es importante escuchar nuestra voz y de todos los jóvenes, ya que somos nosotros quienes vivimos estas distintas problemáticas, también porque nosotros tenemos otra mirada, otra visión, que quizás los adultos ya no tienen, o que ya no son capaces de ver. También que la seremi de la Mujer nos invite, y se interese, y nos apoye, nos hace sentir inspirados, apoyados, y con ganas de seguir avanzando”.

Paula Miranda Lincon, profesora encargada, representante de la Escuela Rural Rio Blanco, manifestó “el equipo Delibera está compuesto por Paola Mellado, Valentina Vera, Silvia Carrasco y Cristián Muñoz. Las estudiantes han participado también en proyectos de ciencias en los congresos Explora. Creemos que es importante que tanto hombres como mujeres participen de las distintas áreas del conocimiento y hoy están representando a la Escuela Rural Río Blanco en este torneo que nace desde el Congreso y la Biblioteca Nacionales también. El proyecto de nuestros jóvenes consiste en modificar el decreto 276 roce a fuegos, ya que cuando fue originado tenia una visión solo de prevenir incendios y hoy día el contexto mundial requiere una mirada socio ambiental. El haber asistido, también donde la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, y contar con el apoyo de la Ministra en nuestro proyecto de ley, les ha servido y los ha potenciado más, sentir la validación de nuestras autoridades los estimula a seguir participando y creciendo como estudiantes, agradecer el apoyo de la Seremi; estamos confiados que irán bien preparados al torneo regional que se va a realizar el 06 de septiembre.”

Para concretar dicho patrocinio la Seremi se había reunido con los organizadores del certamen el mes pasado, donde manifestó su interés de impulsar ambos proyectos y de incentivar el trabajo en estas temáticas.

Solo un equipo, de los siete seleccionados a nivel regional, pasará a la final nacional Delibera 2023 que se viene realizando desde el 2010 y que este año se concretará el 8 de noviembre en el Congreso Nacional, en Valparaíso.