La instalación de estos dispensadores, que suman un total de 14, serán ubicados en puntos estratégicos como: supermercados locales, minimarkets y una central de taxis.

Coyhaique.- Inserto dentro de la Estrategia Nacional de Salud para la prevención del VIH/SIDA, la Seremi de Salud llevó a cabo la instalación del primer dispensador gratuito de preservativos femeninos y masculinos en el terminal de buses de Coyhaique, campaña que además plantea la entrega de información y educación sexual abierta a la comunidad. Actividad, donde además se contó con los rostros de esta nueva campaña que busca concentrarse en distintos puntos de la ciudad.

En este contexto, Luis Sandoval Beas, integrante de ONG Diversa Patagonia, quien también es rostro de esta campaña valoró la puesta en funcionamiento de esta iniciativa. “Como ONG, generamos charlas dirigidas a la comunidad que hablan sobre la temática del VIH (Virus de Inmuno Deficiencia Humana) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) como una forma de entregar educación integral, donde más que el estigma y discriminación, la comunidad debe ir entendiendo y aprendiendo sobre estos temas. Hoy en día el VIH, y muchas enfermedades de transmisión sexual pueden ser crónicas y la primera barrera de control puede ser el uso correcto del condón, es por eso que es importante que la educación sexual se construya con la comunidad, los adolescentes, con las familias, las instituciones y los colegios”.

Punto de vista que fue reforzado por Pola Garrido Villarroel, integrante del Centro General de Alumnos del liceo Josefina Aguirre. “Me parece que este tema está muy descuidado en la adolescencia, por eso cuando me ofrecieron ser parte de los rostros de campaña, me di cuenta que podía hacer algo para aportar a la sociedad. Creo que todos debemos perder la vergüenza porque es un tema que provoca embarazos no deseados y enfermedades, con esto quiero que los adolescentes entiendan que no es tan complicado cuidarse”.

Durante esta actividad, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez, recalcó la importancia que toma esta iniciativa considerando el aumento de casos por VIH e infecciones de transmisión sexual. “Esta acción que es el resultado del trabajo intersectorial que lleva muchos años desarrollándose en esta región, hoy lo reforzamos a propósito de las cifras que, posterior a la pandemia, hemos identificado un aumento de casos detectados de VIH y sífilis en nuestra región, donde en el primer semestre ya hemos superado con creces el número de casos diagnosticados respecto a todo el año 2022, por eso es importante mantener acciones preventivas como el uso de preservativos, métodos de barrera para evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual o el embarazo no deseado en adolescentes”.

Durante el año 2022, en la región de Aysén se notificaron 05 nuevos casos por VIH, mientras que durante este año la cifra de casos diagnosticados por esta enfermedad alcanza a 13 personas. Notificaciones que se focalizan principalmente en las ciudades de Coyhaique y Aysén.