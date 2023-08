Dirigentes de los Asistentes de la Educación viajaron horas desde Palena hasta la comisión de Zonas Extremas en Valparaíso, para plantear sus problemáticas en presencia de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y la directora de DIPRES, Javiera Martínez, tal como se había acordado. Hecho que no se pudo concretar dado que las autoridades de gobierno declinaron -a última hora- asistir a la instancia. También participaron vía remota los dirigentes de los asistentes de la educación de la región de Aysén Tras ello, los diputados integrantes de la comisión elevaron una declaración pública rechazando el hecho, tildando el actuar de los jefes de dichas carteras como una falta de respeto a las comunidades de zonas alejadas.

En ese sentido, la diputada Marcia Raphael fue enfática en señalar que “ lo sucedido en la comisión de Zonas Extremas es una falta de respeto tremenda con las zonas más aisladas de nuestro país, ya que hubo dirigentes de nuestra vecina región de los Lagos, específicamente de la Provincia de Palena, que viajaron con mucho esfuerzo, incluso con permiso sin goce de sueldo para expresar su malestar al gobierno y este que se llamaba el gobierno de las regiones, no fueron capaces de mandar a nadie a exponer ni a escuchar a los dirigentes.

Los dirigentes y representantes de la causa que llevan adelante los asistentes de la educación para que se les asigne la asignación de zona expresaron su molestia, señalando los dichos expuestos a continuación:

Karina Ojeda, tesorera del gremio de los Asistentes de la Educación de la Provincia de Palena y una de las dirigentas que viajaron a Valparaíso para asistir a la comisión, señaló que “nos han venido postergando por muchos años. Durante mucho tiempo hemos venido pidiendo esto. Nosotros como provincia de Palena todos los años nos aislamos y de manera terrible. Yo para venir y dejar a mi hija a estudiar tuve que pasar en un bote. Entonces siento que no se ponen en nuestro lugar, en nuestros zapatos”.

A su turno, el Jonny Paredes Jara, presidente del Gremio Comunal de Hualaihué, detalló que “Como dirigentes de los asistentes de la educación haremos lobby con todos los diputados y senadores de las distintas bancadas debido a que este es un tema transversal, solicitaremos que la glosa de educación sea rechazada mientras no se nos asigne el derecho a la asignación de zona. En particular, nosotros de la provincia de Palena y de las distintas zonas extremas, que hemos sido discriminados desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no tenemos ninguna certeza que se nos pague la asignación de zona, más aún cuando hay regiones que ya pertenecen al SLEP y no reciben dicha asignación. Nos molesta profundamente la ausencia de las autoridades del gobierno y principalmente de Hacienda, que son los únicos que nos puede dar una solución concreta”

Por último, Raphael señalo que “Lo qué pasó ayer fue un desprecio para los asistentes de la educación de zonas extremas y de la región de Aysén. El gobierno no tuvo la decencia de mandar a ningún representante para que pueda darle explicaciones a los asistentes de la educación, ya que no tienen la voluntad política y con su errática negativa a entregar la asignación de zona están contribuyendo a la creación de una deuda histórica 2.0. La asignación de zona es un derecho para ellos, ya que cuando pasan al SLEP, se convierten en funcionarios públicos, por lo que no entiende esta injusta discriminación”sentenció.