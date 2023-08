Durante su intervención en la Comisión de Salud del 21 de agosto, citada para “analizar la situación de las listas de espera GES Cáncer y complementariedad público/privada en las soluciones”, la senadora por la región de Aysén, Ximena Ordenes, contrastó lo expuesto por el ejecutivo durante la instancia, con el informe que revisaron en marzo de este año. La tendencia que a finales de 2022 mostraba una disminución en las Listas de Espera, especialmente en retraso de las Garantías Explícitas en Salud -GES- Oncológicas, se revirtió, aumentando los retrasos.

Valparaíso.- “Hoy estamos hablando de cerca de 15 mil casos de retraso GES Oncológica”, sostuvo parlamentaria durante la comisión. “Quiero preguntar por qué aumentaron. Porque a diciembre -del 2022- eran 12 mil 993. En noviembre 13 mil y tantos, en octubre 13 mil 600 aproximadamente y en septiembre 14 mil. En esa oportunidad vimos la baja, desde 14 mil y tantos casos, a 12 mil 993, pero claramente en este semestre esa tendencia cambió” afirmó Ordenes, emplazando al Ejecutivo por este aumento en las Listas de Espera.

Sobre los retrasos, en base a lo expuesto durante la Comisión, la senadora indicó: “Están -refiriéndose a los pacientes- más del 50 por ciento en una etapa de diagnóstico. Yo me pongo en el lugar de alguien que está en un problema de salud oncológica”, manifestó, cuestionando “¿cuánto tiempo pasa entre el diagnóstico y el tratamiento?”.

“En esa fecha -durante la comisión de inicio de año- los tiempos de espera eran, en promedio, cerca de 80 y tantos días. Yo me quedé con lo que planteaba el expositor de la FALP -Fundación Arturo López Pérez-, del ideal o estándar de 21 días. Me parece que es bueno en políticas públicas ponerse horizontes y acá hay una experiencia y argumentos para eso”, sostuvo.

También, apuntó que, cuando se revisaron las listas de espera, “el subsecretario de Redes, en reuniones anteriores, planteaba ‘200 días’… Entonces, estamos siendo poco ambiciosos y quiero invitar a cambiar eso, porque, 200 días no va a ser un logro para nadie y creo que 87 tampoco”, concluyó.

Del mismo modo, reforzó la idea de poner el foco de la discusión en los detalles como la importancia de cuántos días deben esperar los usuarios y de las brechas de tiempo que se abren, por ejemplo, de una etapa de diagnóstico a la de tratamiento. Además, la senadora por la región de Aysén retrató el problema que existe con los gestores y las consecuencias de una mala coordinación, sobre todo en lugares apartados como en las localidades de la región.

“Yo represento a una región de 100 mil habitantes. Desde el punto de vista de la densidad poblacional, son pocos y es muy común el que no se ubique a las personas. Me ha tocado conocer casos donde pacientes fueron derivados desde un centro de salud público a otro, también público y los devuelven porque no sirven los exámenes” comentó la parlamentaria.

“Los gestores son fundamental para que estas cosas no ocurran y lo digo porque hay personas que nunca han salido de la región y si han salido, no ha sido a esa ciudad -donde está el centro de salud de derivación- y son ciudades muy diferentes. A mi juicio y siempre planteo esta hipótesis, las personas se enferman más en búsqueda de una solución a su problemática de salud”, insistió Ximena Ordenes.

Durante la jornada de comisión, luego de lo expuesto por el Ejecutivo, la senadora recalcó la importancia de contar con una hoja de ruta clara, que involucre a lo público y lo privado. También, mostró su preocupación por las capacidades regionales, sobre todo en los problemas que presenta la región de Aysén en el acceso en salud, poniendo como ejemplo que esta es la única región que no figuraba con un proyecto oncológico.