La Municipalidad de Guaitecas será propietaria del inmueble de 11 hectáreas, lo que le permitirá gestionar recursos para contar con un relleno sanitario para la isla de Melinka y alrededores.

Guaitecas.- Un hito relevante para la comuna de Guaitecas se vivió hace algunos días, ya que el alcalde Marcos Silva en compañía de la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend, estamparon sus firmas en las escrituras que dan cuenta del compromiso del Ministerio de Bienes Nacionales de transferir gratuitamente al municipio, el inmueble fiscal utilizado como vertedero comunal.

Se trata del terreno de aproximadamente 11 hectáreas ubicado en el Km. 4 del camino que une Melinka a Repollal, en el cual se mantiene el vertedero local, ocupación que no se había regularizado y que hoy, tras contar con autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, se concreta la transferencia gratuita del dominio, lo que permitirá que la Municipalidad pueda satisfacer la demanda de saneamiento ambiental a través de la gestión de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, proyecto que fue destacado para aprobación del trámite, por considerarse de positivo impacto para la comunidad de la isla de Melinka y alrededores.

La decisión ministerial de otorgar el dominio del inmueble, fue destacada por la seremi de la cartera, Irina Morend Valdebenito, quien enfatizó “…nuestro Presidente y Ministra nos han mandatado a apoyar a los territorios, especialmente a las zonas más aisladas y lo que hemos hecho hoy, es firmar las escrituras junto con el alcalde para una transferencia gratuita, para que puedan concretar el proyecto de relleno sanitario que es una regularización de un terreno, pues ya tenían el vertedero y con esta transferencia se consolida el dominio en favor del municipio para que puedan concretar tanto diseños e inversiones que puedan, para tener este relleno sanitario en norma, lo que beneficia a toda la comunidad de Guaitecas”, acción que también el alcalde remarcó, indicando que “la mirada que ha tenido esta administración en el ámbito de la tenencia de la tierra responsable, creo que va en el camino correcto porque permite de alguna manera, que una comuna como la nuestra, donde todo es fiscal y donde no existía una administración como tal, tenga obviamente un trato distinto y que permita acelerar el tranco en esa dirección y hoy eso tiene frutos”, expresó Marcos Silva Miranda.

Asimismo, el líder de la comuna isleña manifestó que el contar con el dominio de las 11 hectáreas del vertedero permitirá que “podamos articularnos con otros entes que van a financiar mejoras. Necesitamos tener levantamiento de información y con recursos de Subdere vamos a tener prontamente 3 profesionales contratados para asistencias técnicas, por lo tanto, vamos avanzando de alguna manera en lo correcto”, expresó el alcalde. Al respecto, el proyecto contempla que posteriormente, el manejo de los residuos domiciliarios pueda mejorar y con eso, generar avance en materia medioambiental para los habitantes de la isla, algo destacado por la administración local.

Plan Especial Guaitecas

Ambas autoridades destacaron que esta acción del Ministerio de Bienes Nacionales también se enmarca en el objetivo de la mesa intersectorial que busca destrabar las problemáticas que impiden el desarrollo de la comuna, la que ha sido denominada Plan Especial Guaitecas y que desde hace algunos meses sesiona con participación de Municipalidad, Subdere, Bienes Nacionales y Minvu. En ese sentido, la seremi Irina Morend resaltó “como Bienes Nacionales tomamos un rol articulador en este Plan Especial Guaitecas y lo que buscamos es encontrar alternativas de solución para mejorar, por una parte, la gestión de la administración de la propiedad fiscal que beneficie a la comunidad, municipio y vecinos en general, encontrando puntos que no nos han permitido avanzar y que han sido obstáculos que buscamos destrabar, para además, articular y conseguir recursos, de manera de ir resolviendo el desarrollo de la comuna. Nosotros desde nuestro rol de la gestión y administración de la propiedad fiscal, proceso que lleva muchos años y que no se ha resuelto”, expresó la seremi.

Por su parte, el alcalde Marcos Silva, señaló “esta es una de las tareas que impulsamos en el Plan Especial Guaitecas, que se enmarca dentro de este trabajo mancomunado que hoy día entrega esta tremenda herramienta –transferencia- que nos permite regularizar este botadero de basura que lleva 13 años en funcionamiento y que hoy día, con la nueva normativa, entendemos que la situación medioambiental es compleja, por lo tanto, ordenar, estructurar y mejorar el manejo de los residuos en una comuna como la nuestra, evidentemente marca un antes y un después porque somos una isla y necesitamos con urgencia intervenir este vertedero”, sostuvo, relevando además que, el tratamiento de residuos a lo largo del país debe ser considerado como una prioridad para las comunas, situación que, por ejemplo, se complejiza de regularizar en zonas como Guaitecas por su característica de aislamiento, por lo que resaltó el apoyo del Ministerio de Bienes Nacionales, pues al otorgar el dominio del inmueble, se permite la gestión de los recursos necesarios para mejorar el manejo y disposición de los residuos domiciliarios de la isla.