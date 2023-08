Mencionar que este curso de capacitación tendrá una duración de 236 horas, fue adjudicado por la OTEC GESTCAP Chile, y quienes participen recibirán un subsidio de 4 mil pesos diarios.

Coyhaique.- El martes recién pasado en dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique se llevó a cabo el lanzamiento del Programa + R año 2023 con el curso “Revestimiento de Superficies con pintura y papel” dirigido a 10 internos de este recinto penal, en la oportunidad estuvieron presente los seremis de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro y del Trabajo y Previsión Social Rodrigo Díaz, los directores regionales del Sence Mauricio Toro y de Genchi Teniente Coronel Fredy Molinet, representantes de empresas constructoras, internos participantes del curso y funcionarios.

El Programa +R es una alianza entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio de Capacitación y Empleo (Sence) y Gendarmería de Chile, y busca instaurar una política pública que ponga énfasis en la alianza público- privada mediante un modelo de gestión integral que incorpora procesos de intervención al interior de los recintos penitenciarios de preparación para el egreso y de integración a la comunidad.

Respecto a esta instancia de capacitación, el Director (s) del Sence Mauricio Toro explicó que “nosotros como SENCE estamos muy contentos de poder generar este curso de capacitación para mujeres y hombres que se encuentran privados de libertad, lo importante es poder generar competencias y herramientas en el tema laboral para que el día de mañana las personas cuando ya recuperen su libertad puedan salir al mundo laboral y no vuelvan a delinquir, es un curso que se desarrollará completamente al interior del recinto penal y hemos invitado hoy igual a representantes del mundo privado, dado que una vez finalizado el curso la idea es generar una intermediación laboral y así las personas al salir de acá puedan encontrar un trabajo de forma expedita, generando un mecanismo oportuno en temáticas de reinserción”.

Una de las participantes de este curso, Fabiola Orellana se mostró muy contenta de la oportunidad brindada, señalando que “ yo me siento muy feliz de representar a la sección femenina de este penal, y para nosotros es muy importante, porque con ello vamos a tener una herramienta para poder enfrentarnos después a la vida al salir de aquí, por lo general no hay muchas oportunidades, por lo que esto lo agradecemos mucho, es primera vez que formo parte de un curso y de una capacitación así que estoy muy feliz”.

Por su parte, el Director Regional de Gendarmería de Chile, Teniente Coronel Fredy Molinet relevó la importancia del Programa +R para la reinserción social de los internos “para nosotros es muy importante, puesto que la reinserción ya no es un tema solo de Gendarmería sino que de todos, y esta es la cuarta vez que se ejecuta un programa +R en la región, y es muy grato recibir esta ayuda externa para poder reinsertar, porque a veces Gendarmería no tiene las herramientas suficientes, la idea es que estos internos salgan con un oficio, esto es gratificante para las familias y les genera mucha alegría al igual que a nosotros como Gendarmería, porque la reinserción es la base fundamental de Gendarmería”.

Mientras que el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro destacó que el desafío de la reinserción laboral es una labor permanente de Gendarmería de Chile junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicando que “con anterioridad hemos estado haciendo otras actividades, tenemos el taller de carpintería, tenemos el taller de panadería, y esto se viene a reforzar con este programa +R junto con el Sence y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nos parece muy relevante insistir en la reinserción como un eje fundamental de nuestro trabajo, de cada dos personas que egresa del sistema penitenciario una reincide, por lo tanto en la medida que aumentamos la reinserción laboral disminuimos los niveles de reincidencia y aportamos a la seguridad pública”.

Ahora, el rol que cumple la empresa privada en el desarrollo de este programa es muy relevante, dado que permiten la intermediación laboral una vez que estos cursos finalizan, en este sentido, el Presidente de la Agrupación Gremial Regional de Entidad Patrocinante Rosamel Vera señaló que “como asociación gremial nos pidieron el apoyo para servir de nexo entre las personas beneficiadas por este programa y las empresas contratistas y constructoras que desarrollan los programas para nosotros, nosotros trabajamos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la ejecución de viviendas nuevas, en la ejecución de mejoramiento de viviendas tanto en acondicionamiento térmico como mejoramiento de vivienda en todos los programas que tiene el Serviu y el Ministerio de Vivienda, ahora lo que esperamos coordinar con Sence es la posibilidad que las empresas que trabajan con nosotros puedan tomar parte de la mano de obra que se va a capacitar en este programa, la idea es que en todos los proyectos del próximo año exista la posibilidad de dejar algunos cupos de trabajo reservados para las personas que participen de este curso una vez que salgan en libertad”.

Finalmente, el Seremi del Trabajo y Previsión Social Rodrigo Díaz destacó la unión virtuosa que permite poder llevar a cabo iniciativas como éstas, lo que se traduce en otorgar nuevas oportunidades a quienes hoy se encuentran privados de libertad señalando que “en el gobierno del Presidente Gabriel Boric como seremi del Trabajo y Previsión Social en conjunto con el SENCE la verdad es que hoy es un día de alegría, porque este programa +R donde además el Estado se articula porque está presente la Seremi de Justicia a través de Gendarmería, pero también la Seremi de Vivienda y además los privados que después van a ver el tema de la empleabilidad, entonces esta unión virtuosa es la que finalmente se logra a través del SENCE, destacar el gran trabajo que está haciendo el equipo de este servicio en la región, que permite que las personas privadas de libertad puedan tener herramientas y así reintegrarse a la sociedad”.