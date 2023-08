En Mallín Grande, comuna de Chile Chico, se realizó encuentro que rescató las tradiciones y cultura del campo aisenino.

Chile Chico.- Un homenaje a los tejueleros/as, alambradores/as, cantores/as rurales, artesanos/as, curtidoras /es entre otros oficios, fue el acento que este año quiso poner en el valor el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en la celebración del día de los campesinos y las campesinas, celebrado en la localidad de Mallín Grande, comuna de Chile Chico.

La actividad fue encabezada por el Presidente del CAR, Diógenes Cayún Anticura, y contó con la presencia del Seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, el Delegado Presidencial de la Provincia del Lago General Carrera, Cristóbal Barceló Veas, el Subdirector de INDAP, Cesar Rodríguez Alarcón, el director (S) de INDAP Aysén, Ricardo König Parada, la directora de INIA , Camila Reyes Santolaya, el Gerente de INFOR, Jaime Salinas, la representante FIA, Deisy Rubilar, además de representantes de las organizaciones rurales campesinas, usuarios de Indap, funcionarios y pobladores de la localidad, quienes a través de la Asociación Gremial de Mallín Grande, facilitaron las dependencias, apoyaron la realización de esta hermosa fiesta campera.

“Primero que nada tenemos que agradecer a la Asociación Gremial de Campesinos deMallín Grande, que nos dieron la posibilidad de celebrar este acontecimiento acá, lo cual destaca a esta organización. Ha habido bastante gente, lo cual nos motiva como dirigentes a seguir adelante en nuestras actividades gremiales campesinas”, indicó Diógenes Cayún Anticura, Presidente del Consejo Asesor Regional, CAR.

Durante la celebración también se destacó la fecha en la que conmemoramos 56 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y de la Ley de Sindicalización Campesina tan importante para el Ministerio de Agricultura y los campesinos chilenos.

“Junto a todos los servicios del Ministerio de Agricultura reconocemos a todos por esta gran celebración, al mundo de los y las campesinas. Estamos reconociendo su historia, sus vivencias y cómo trabajan el día a día y labran la tierra. Por eso es muy importante estar acá descentralizando estos eventos en uestra región”, sostuvo el Seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz

En este contexto, también tuvo palabras para destacar esta importante actividad la primera autoridad del agro, el Seremi de Agricultura de la región de Aysén, quien indicó:

Por su parte y como una manera de otorgar un sello regional y lleno de agradecimiento, se reconoció a los campesinos y campesinas que han mantenido, prolongado en el tiempo y desarrollado importantes oficios al servicio del desarrollo de la agricultura familiar campesina. De esta manera, se distinguió a las siguientes personas: Jorge Lavados Yáñez, destacado alambrador del sector de Lago Frio en Coyhaique; María Castillo Valdebenito, curtidora de la comuna de Río Ibáñez; don Laureano Espinoza Valdebenito Tejuelero de la localidad de Mallín Grande, comuna de Chile Chico; la señora Carmen Vargas Escobar, de la conuna de Cochrane en su oficio como alambradora; don Luis Pérez Cárdenas, como Soguero de la localidad de La Junta, conuna de Cisnesy finalmente, el señor Hernán Omar Jara Medina, de la locaidad de Mañihuales comuna de Puerto Aysén, reconocido tejedor a telar, talabartero, entre otros oficios que desarrolla.

En este mismo contexto, uno de los momentos más emblemáticos de la jornada se vivió con la demostración in situ de oficios, protagonizada por el Tejuelero, Sr. Laureano Espinoza Valdebenito y la señora Carmen Vargas Escobar, quien demostró toda su destreza en el alambrado de cercos, además de las artesanas quienes expusieron parte de su trabajo a los asistentes y los músicos locales del dúo “Buena Yunta”, quienes amenizaron con su canto popular la jornada.

Finalmente, el subdirector nacional de INDAP, Cesar Rodríguez Alarcón, quien compartió con los asistentes tuvo palabras de reconocimiento no solo para los homenajeados, sino también para la región en general, destacando el gran potencial que visualiza la institución en el desarrollo silvoagropecuario de Aysén: “Hoy día estamos trabajando las distintas cadenas productivas en Aysén, no solo la cadena ganadera, sino también hay un pujante avance en la fruticultura de la región; la producción hortícola para una alimentación en la región y lo mejor soberanía alimentaria para sus habitantes. Estamos trabajando con otras organizaciones para proyectar la viticultura más austral del mundo, o sea hay un gran futuro que además se acompañan de una gran belleza y una gran oferta para todo el país y el mundo”, finalizó.