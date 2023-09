En la comuna de Coyhaique se certificó a 30 mujeres que fueron parte de los programas Juntas Crecemos y Empoderadas, los cuales fueron ejecutados por PRODEMU, en conjunto con Sercotec, SernamEG, Sence y la Seremía de la Mujer y Equidad de Género. Las lideresas destacadas durante la ceremonia son emprendedoras de la comuna de Coyhaique, algunas de ellas socias de la Junta de Vecinos de la población General Marchant, y están vinculadas a emprendimientos de reutilización textil y otras son participantes de COSAM.

La actividad, que destacó a las egresadas de los talleres que les permitieron fortalecer capacidades de empoderamiento, liderazgo y su autonomía económica, contó con la presencia de la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez, la directora regional Fundación PRODEMU, Ingrid Osorio Santana, la directora regional Sercotec, Nelly Vargas Mansilla, el director regional (s) de Sence, Mauricio Toro y la coordinadora técnica del programa PAI del Centro de Salud Mental Comunitaria, Francia Guiñes.

Respecto de la actividad, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez destacó, “Como ministerio es un honor participar de actividades lideradas por la Fundación PRODEMU, pues es una institución valorada a nivel regional por las mujeres debido al profundo compromiso de sus profesionales, el gran despliegue territorial y una oferta programática capaz de incorporar diversas necesidades y realidades, así lo han expresado quienes se han certificado en estos dos talleres”.

En tanto, la directora regional de PRODEMU Ingrid Osorio Santana señaló, “como Fundación PRODEMU en la región de Aysén tenemos el propósito de acercar nuestra oferta institucional a la diversidad de mujeres que habitan este territorio, y fue así como a través del equipo provincial Coyhaique realizamos un trabajo en conjunto con la JJVV General Marchant para acercar nuestros programas a las vecinas de esta población. En esta significativa ceremonia certificamos a las mujeres participantes del taller Juntas Crecemos que busca potenciar la autonomía económica de las mujeres y también se certifican un grupo de participantes que fueron parte del taller Empoderadas, cuyo objetivo es entregar herramientas a las mujeres para la toma de decisiones personales y colectivas con perspectiva de género. Agradecemos también el trabajo colaborativo que logramos con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Andrea Méndez, con Sercotec, Sence y Sernameg quienes también pudieron vincularse y acercar su oferta institucional”, agregó.

El Taller Juntas Crecemos contó con 20 emprendedoras inscritas, quienes durante 14 sesiones adquirieron herramientas que les permitirán potenciar sus negocios, en tanto

el objetivo del Taller Empoderadas fue fortalecer habilidades y capacidades, individuales y colectivas de las participantes, a través del desarrollo de las autonomías, sensibilización sobre temáticas de género y diversas formas de vinculación. Este curso contó con 14 mujeres durante 7 sesiones.

Ana Magnolia Marín, participante de uno de los talleres expresó, “esto es un logro para todas nosotras, tanto es así que entre nosotras se creó un vínculo que nos está costando desligarnos y estamos buscando la manera de volver otra vez a reunirnos de que todo esto que se desarrolló mediante PRODEMU germine, crezca y más adelante sea un proyecto mucho más grande. Yo soy migrante, llevo once años en la región y estoy encantada, yo me enteré por las mujeres feriantes, ellas me contaron de todas las bondades, llegué al Taller Juntas Crecemos con la intención de capacitarme, de aprender cosas nuevas, pero sobre todo de socializar, porque muchas veces nos enfocamos tanto en las labores del hogar y socializar, aprender de otras mujeres es importante, eso fue lo que se dio en el Taller”.

La ceremonia de certificación contó con la presencia de más de 50 personas, entre las que destacan las participantes de los talleres que se desarrollaron durante los meses de abril y julio, sus familias, representantes de las juntas de vecinos, funcionarias y funcionarios de PRODEMU y vecinas y vecinos.