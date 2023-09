Cerca de 100 adolescentes y jóvenes de Coyhaique y Puerto Aysén participaron recientemente de las “Jornadas de Formación de Defensores y Defensoras de Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, actividad organizada por la Línea de Defensa Jurídica Especializada “La Niñez y la Adolescencia se Defienden” de la Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío en coordinación con otros servicios públicos y que se llevó a cabo en ambas ciudades.

Aysén.- La Coordinadora de la Línea de Representación Jurídica “La Niñez y la Adolescencia se Defienden” Constanza Alvarado realizó una evaluación de ambas jornadas indicando que “recientemente se realizaron en Coyhaique y Puerto Aysén las primera Jornadas de Formación de Defensores y Defensoras de Derechos de la Niñez y Adolescencia, estas actividades contaron con una masiva y activa participación de adolescentes interesados en conocer y empoderarse de sus derechos, causaron especial interés las temáticas de violencia en el pololeo, derecho a la identidad y la prevención en el suicidio, así que evaluamos positivamente estas jornadas”.

Uno de los programas presente en estas jornadas fue Crece con Orgullo, para quienes fue de gran importancia abordar con los adolescentes y jóvenes las normativas legales que amparan el derecho de la identidad de género, en este sentido la sicóloga Fernanda Román manifestó que “agradecemos haber sido parte de esta actividad, puesto que toda instancia que conlleve que las niñeces y adolescencias sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías en donde están actualmente como personas, en saber que es lo que deben exigir y que los ampara, no mucha gente sabe lo que es la ley 21.120, no muchos tampoco sabe que antes había otra ley que era la 17.344 que era un ley que dejaba muchos vacíos, sabemos que es importante para las adolescencias y las niñeces saber que hay una ley que ampara el derecho de la identidad de género, y darle a entender a la gente que es un programa que va a trabajar con todas las personas, en este caso con sus familias, su establecimiento educacional, con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones o órganos del estado para que todas las niñeces y las adolescencias sepan que están respaldados, puesto que es una deuda que se tiene con las personas transgenero no conforme, siendo muy importante visibilizarlo”.

En tanto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro explicó que “fue una jornada bastante exitosa, tuvimos cerca de 100 asistentes entre Coyhaique y Puerto Aysén, instancia en la que participaron el INDH, la Línea La Niñez y la Adolescencia se Defienden de la Corporación de Asistencia Judicial, funcionarios del Servicio de Salud Aysén y nos pareció muy interesante las materias que se abordaron como el derecho a la participación incidente, la violencia en el pololeo, y sobre la misma línea de representación jurídica que tienen los niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido fue dirigida fundamentalmente a jóvenes líderes de sus respectivos liceos, esperamos que ellos puedan replicar antes sus pares, su comunidad, sus vecinos, amigos y con sus compañeros estas importantes materias, que ponen de manifiesto que hoy día los jóvenes y los niños no sólo son objeto de derecho, sino que sujeto de derecho, donde pueden defenderlos, expresarse dentro de los marcos y condiciones, con respeto, fomentando el diálogo, la amistad cívica y de paso fortaleciendo nuestro sistema democrático, creemos que tal como lo ha planteado el Presidente Boric extender y difundir los derechos de las personas, en este caso de los niños, jóvenes y los adolescentes nos permite ir construyendo una sociedad más sana, más civilizada y que nos pone a la vanguardia en lo que debe ser la prevención de la violencia y en el fortalecimiento de del diálogo y la defensa de los derechos”.

Finalmente, cabe mencionar que tras la excelente participación e interés manifestado por los adolescentes y jóvenes tanto de Coyhaique como Puerto Aysén se espera seguir desarrollándolas, esto con el objetivo de generar oportunidades de formación para nuestros NNA, que les otorgará conocimiento y herramientas para ejercer liderazgos positivos en sus comunidades.