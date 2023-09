En el marco del Congreso Pedagógico y Curricular “La Educación es el Tema” la Seremi de Educación Isabel Garrido acompañó en Coyhaique a representantes de la sociedad civil de la Región de Aysén: académicos, gremios, entidades religiosas, comunicadores, y profesionales de distintas áreas y territorios quienes dialogaron en torno a la educación que Chile necesita.

Coyhaique.- Ellas y ellos contestaron tres preguntas: ¿Qué queremos aprender?. ¿Cómo queremos aprender? y ¿Dónde queremos aprender?.

La autoridad sectorial agradeció la asistencia e invitó a la comunidad regional a sumarse a este proceso. Para ello están disponibles para descarga las guías de apoyo, que ofrecen orientaciones para estimular la participación y entregan algunas indicaciones sobre cómo generar un clima propicio para el diálogo dentro de los Encuentros.

“Estamos contentos por la convocatoria que tuvimos hoy en este encuentro de la sociedad civil que se enmarca en el Congreso Pedagógico y Curricular, un compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric que además se inscribe en el Plan de Reactivación Educativa. Hoy estuvieron presentes instituciones religiosas, empresariales, sindicales, académicas etc. para conversar sobre qué queremos aprender, cómo queremos aprender y en qué tiempo y espacio es más propicio aprenderlo. Por ello, invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a este proceso durante el mes de septiembre para generar un gran acuerdo que nos permita actualizar nuestro currículum”.

El Congreso Pedagógico y Curricular: La educación es el tema, es un proceso participativo promovido por el Ministerio de Educación de Chile y coorganizado con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), En el contexto de la reactivación educativa, es de gran relevancia abrir estos espacios de diálogo que permitan abordar las necesidades presentes y futuras de la educación.

Valoración de la convocatoria

El Obispo de Aysén Luis Infanti de la Mora valoró positivamente el espacio de participación. “Me parece muy original la idea de convocar a personas de ámbitos tan variada de la sociedad civil regional. En el actual contexto que vivimos con tremendos desafíos es importante que la educación la discutan no solo los expertos, educadores, ya que desde la sociedad también tenemos opinión y planteamientos que hacer. Siento que más que una educación determinada y formal, tenemos es importante ir creando personalidades para una época de la humanidad con actitudes y con una visión de futuro que aseguren una vida de mayor paz, de mayor participación, mayor democracia, con mayor vitalidad y creatividad. En particular en Aysén debemos fomentar la conciencia de que estamos habitando una reserva de vida y que no es igual que otro lugar en el mundo. Eso debiéramos potenciar”.

Por su parte, Rubén Leal, dirigente sindical comentó que este tema le interesa ya que existe una preocupación por el capital humano que llega al mundo laboral. Últimamente vemos niveles más bajos de educación con que están llegando las personas a las industrias y empresas y eso lleva a tener que invertir más en capacitaciones. Esperamos que a partir de interacciones como esta construyamos la educación que Chile merece y hay una oportunidad de construir todos juntos la educación de calidad que las nuevas generaciones necesitan. A lo largo del camino laboral hemos descubierto que existen brechas educacionales. Esperamos que el ministerio de Educación acoja las ideas que se van recogiendo en diálogos como este y se incorporen a futuros currículos”.