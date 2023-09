Pueden postular todas las personas mayores de edad que tengan una condición física compatible con una labor de alta exigencia, para lo cual deben llenar y enviar un formulario a la región respectiva, que se encuentra publicado en el sitio web de CONAF.

Coyhaique.- El Seremi de Agricultura de Aysén, Alan Espinoza Ortiz, junto a la Directora Regional de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Loreto Pedrasa Manieu y el Departamento de Protección Contra Incendios Forestales, anunciaron este viernes la apertura del proceso de inscripción para ser brigadista durante el período de mayor ocurrencia de incendios de la temporada 2023-2024.

En este sentido, las autoridades indicaron que podrán postular al proceso, que se lanzó oficialmente en Santiago a principios de agosto, todas las personas mayores de edad que tengan una condición física compatible con una labor de alta exigencia, para lo cual se debe llenar y enviar a la región respectiva, un formulario que se encuentra publicado en el sitio web de CONAF.

En la oportunidad, el Seremi Alan Espinoza extendió una invitación a los jóvenes Ayseninos para que se animen a postular para ser brigadista, señalando que si bien no es un trabajo fácil, tiene su recompensa “sobre todo si la persona que va a ser parte de nuestras brigadas tiene interés en salvar vidas pero también en cuidar la naturaleza.”

“Queremos hacer un llamado y una invitación a toda la comunidad, se encuentra disponible en la página web de la Corporación Nacional Forestal www.conaf.cl , el formulario para poder sumarte a ser brigadista y poder en conjunto trabajar en la prevención y los Incendios forestales en la temporada 20 23 y 2024. Esto también gracias al llamado han hecho desde el Gobierno y que hemos estado trabajando en conjunto en una Mesa Técnica de prevención del incendio forestales, en conjunto con ENAPRED y con toda la institución pública”, afirmó la autoridad sectorial.

Por su parte, la Directora Regional de CONAF, Loreto Pedresa Manieu relevó el completo y complejo sistema de protección contra los incendios que se viene desarrollando y afinando desde el año 2017, como resultado de la denominada tormenta de fuego, registrada en el país en esa ocasión.

“Necesitamos gente joven, adultos jóvenes que vengan y se inscriban en CONAF. Necesitamos su compromiso para el combate de incendios. Para la prevención de incendios. Prevención hacemos todos combate sólo los especialistas. Y ustedes están llamados a ser los especialistas en el combate contra incendios forestales. Los necesitamos a ustedes. Su compromiso para el combate de incendios forestales, para salvar una vida y salvar la naturaleza de Aysén”, indicó.

En cuanto a la labor de los brigadistas, desde el Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de CONAF advierten que es bastante exigente, pues los/as seleccionados/as tendrán que pasar por un proceso de capacitación de más de 10 días donde aprenderán primeros auxilios, comportamiento del fuego, y el correcto uso de herramientas y maquinarias. Una vez dentro, deben cumplir con un régimen interno de campamento, trabajando diez días por cuatro de descanso.

Cabe agregar que para el llamado de esta temporada, se han introducido algunas innovaciones, como por ejemplo contar con brigadas nocturnas, un reforzamiento de la movilidad de las aeronaves, aumentar la dotación de brigadistas y así duplicar la acción de prevención.

Para postular es necesario ser mayor de edad, llenar y enviar un formulario a la región respectiva, que se encuentra publicado en el sitio web de CONAF:

https://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/proceso-de-seleccion-de-brigadistas-forestales-de-conaf-temporada-2023-2024/

Finalmente, no está de más recordar que la prevención es fundamental para evitar los incendios, preparando el territorio con acciones simples como construir cortafuegos, evitar el uso de fuego en zonas cercanas a vegetación, eliminar vegetación seca, limpiar techos de ramas y hojas, depositar la basura en contenedores, eliminar los microbasurales, podar árboles ubicados en las cercanías de los tendidos eléctricos, no lanzar colillas de cigarros y fósforos encendidos en el camino, no hacer fogatas, entre otras.