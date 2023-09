El Alcalde de la Comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio junto al Director Regional de Junaeb, Manuel Vivar, hicieron entrega de computadores a los estudiantes de Séptimo básico de las escuelas Hamburgo de Puyuhuapi, Guido Gómez de Puerto Cisnes, Eusebio Ibar de La Junta y Amanda Labarca de Raúl Marín Balmaceda, con el objetivo de otorgar una herramienta para que los alumnos sigan vinculados a su proceso educativo.

Cisnes.- De igual forma, la máxima autoridad de la comuna valoró que la entrega de estos equipos llegue a todo el territorio, ya que, les permitirá a los beneficiarios contar con internet gratuito por un año, permitiendo el acceso a las distintas plataformas relacionadas a las tareas y estudio, como así también, conocer instancias didácticas y entretenidas, con la responsabilidad que ello significa.

“Hoy el acceso a internet es parte de la canasta básica de cada una de las familias de nuestra comuna y por eso para nosotros es muy importante que hoy se estén entregando estas herramientas como un computador con acceso a internet. Esto no solamente va a ser una herramienta de trabajo, de estudio, sino que también, de acceso a un mundo que es total y absolutamente globalizado. Así es que, estamos muy contentos por los niños de séptimo básico tanto de Raúl Marín Balmaceda, Puyuhuapi, La Junta, también de Puerto Cisnes y esperamos que puedan trabajar y sacar el mayor provecho. Con esto la idea es que, tengan el mejor acceso a la información, para hacer sus tareas y obviamente para seguir desarrollándose como jóvenes”, señaló el Alcalde Roncagliolo.

En tanto, el Director Regional de Junaeb, Manuel Vivar, informó que serán alrededor de 100 los equipos que se entregarán en la comuna de Cisnes, gracias a las becas de acceso a tecnología, información y comunicaciones.

“Estamos haciendo la entrega de los equipos del programa becas TIC en la comuna de Cisnes, estamos entregando alrededor de 100 computadores en la comuna, partimos la semana pasada y nuestra proyección es entregar cerca de 1000 equipos aquí en la región de Aysén. Contentos porque parte de la misión de Junaeb es, generar programas o instrumentos que permitan que los estudiantes sigan vinculados a su proceso educativo y un aspecto a esta altura muy crítico y sensible para los procesos de aprendizaje son los temas de la tecnología. Estamos convencidos que en la medida que los estudiantes tienen un equipo con conexión a internet, debiera facilitar y apoyar todo el proceso de aprendizaje”.

El director de la escuela Guido Gómez de Puerto Cisnes, Aquiles Maya, resaltó la importancia de que los estudiantes reciban un apoyo tecnológico, algo que aseguró esperaban con ansias.

“Estaban súper impacientes, querían saber cuándo iba a llegar el día que les iban a entregar sus computadores. Así es que, los estudiantes de séptimo están súper contentos, les va a ayudar en procesos de aprendizaje, en la escuela con sus tareas, entonces, es muy bueno para los chicos”.

Nicole Lepio, es apoderada de uno de los estudiantes beneficiados con un computador entregado por la Junaeb y manifestó que, “como apoderada muy feliz por este beneficio que va a ser una gran ayuda y apoyo para nuestros niños que están cursando séptimo, les queda octavo y hacia adelante. Súper agradecida y contenta por este gran apoyo que le están entregando a nuestros niños”.

El Programa Beca TIC 2023 de la Junaeb, se asigna de manera universal a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos o municipales, que no hayan sido beneficiarios de programas anteriores como “Yo elijo mi PC”, “Me Conecto para Aprender” y “Becas de Acceso a TIC”.