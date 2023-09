Ante la indiferencia que ha manifestado el Gobierno con los funcionarios del Fosis, que ya llevan más de un mes en paro, el diputado Miguel Ángel Calisto envió un oficio a la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, pidiendo que se cumplan las demandas de estos trabajadores, las que apuntan principalmente a mejoras laborales.

Aysén.- Según el diputado Calisto, “nos reunimos con los trabajadores de Fosis que ya llevan varias semanas paralizados. Ellos están pidiendo principalmente mejoras en sus condiciones laborales, como el traspaso de funcionarios de honorarios a contrata. Lamentablemente, desde este gobierno no han tenido mayores respuestas, a pesar que había compromisos por todas estas demandas”.

“Ellos se sienten absolutamente abandonados por parte del Estado. Además, los Gobiernos Regionales les han ido quitando ciertas atribuciones, entregándoselas a entidades externas, como ha sido el caso de las fundaciones. Esos recursos no llegan al Fosis y terminan llegando a estas entidades, lo que va denigrando a los trabajadores de este servicio”, aseguró.

“Envié un oficio a la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, donde pedimos que se cumplan todas las demandas de estos trabajadores que cumplen una importante labor ayudando a personas y familiares que quieren surgir, que quieren superar la pobreza y tener más y mejores oportunidades”, indicó Calisto.

“Me parece increíble que un gobierno que se jacta de apoyar a los trabajadores y a la gente más humilde, sea indiferente a las demandas de estos funcionarios que precisamente ayudan a las personas más necesitadas”, afirmó el diputado.

Según Artemio Espinoza, dirigente de los trabajadores a contrata del Fosis Aysén, “nosotros estamos paralizados desde el 1 de agosto. Le planteamos al diputado Miguel Ángel Calisto para que interceda por nosotros ante la Ministra recientemente designada para destrabar el problema que nosotros tenemos, que tiene que ver con los compromisos que adquirió nuestro director ejecutivo en noviembre del año pasado”.

“Él se comprometió para que los honorarios pasaran a contrata. Primero se les dijo que si, y a última hora se les dijo que no. Lo mismo con el mejoramiento de grado de funcionarios a contrato, que llevan años esperándolo, lo que fue ratificado en abril de este año. Sin embargo, aún no pasa nada con esto”, señaló.

Por su parte, Marcela Santibáñez, vocera del sindicato de trabajadores a honorarios, aseguró que “llevamos 37 días movilizados, solicitando el pago de distintos derechos, como la deuda del reajuste al sector público. También queremos visibilizar que el costo de vida en Aysén es muy caro, y los grados que se nos han ofrecido para el traspaso a contrato son muy bajos, no benefician a los trabajadores”.

Finalmente, aseguró que “se castiga el hecho de vivir aquí, no nos permite tener una remuneración digna en comparación con el resto del país, lo que nos parece muy injusto. Esperamos que esto se resuelva pronto con una respuesta favorable, tenemos toda la disponibilidad para volver a trabajar, porque los más perjudicados con la movilización son nuestras usuarias y usuarios”.