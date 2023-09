A nivel regional, entre los tramos C y D de FONASA se han visto beneficiadas cerca de 11.300 usuarios, lo que se traduce en un ahorro al bolsillo de las personas que tenían dichos tramos, superior a los 920 millones de pesos.

Coyhaique.- Tras cumplirse un año desde la puesta en marcha de “Copago Cero”, iniciativa presidencial que establece la gratuidad total para los más de 15 millones de usuarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA), a nivel regional esta medida se ha traducido en un ahorro de más de 900 millones de pesos para el bolsillo de los ayseninos que han requerido atenciones de salud en la red asistencial.

Así lo reforzaron autoridades regionales durante una visita a las oficinas locales de FONASA, donde compartieron junto a usuarios de este servicio que programaban atenciones médicas en la red de salud pública. Oportunidad, donde el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, destacó los alcances de esta iniciativa presidencial. “Ahora estamos agregando, desde el 01 de septiembre del año 2022, a todos los beneficiarios de los grupos C y D de FONASA menores de 60 años, eso ha significado un beneficio directo para cerca de cinco millones de personas en el país, y aquí en la región alrededor de 29 mil 600 personas estaban en ese tramo, lo que significa que estas personas no tuvieron que pagar en el Hospital Regional por las prestaciones de especialistas, exámenes y cirugías, ya sean patologías incluidas en las Garantías Explícitas de Salud (GES) y no GES, es un tremendo alivio al bolsillo, donde se estima que son alrededor de 900 millones de pesos que la gente dejó de gastar de su bolsillo en la región, eso es altamente significativo y nos llena de orgullo”.

Fue así como Hugo Pimentel, beneficiario de COPAGO 0, detalló el impacto de esta medida en su salud. “tengo que agradecer porque salve la vista de mi ojo izquierdo, llegué un domingo a urgencia y tuvieron que intervenirme, me operaron y después yo no tenía el dinero para pagar, pero me explicaron que no tenía que cancelar nada porque era FONASA. Ahora, me voy a someter a una operación de cataratas, así que super agradecido”.

En este contexto, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez, también expresó su alegría por los resultados del COPAGO 0 en las familias de Aysén. “Estamos sumamente contentos porque en nuestra región tenemos un ahorro que ya probablemente esta bordeando los mil millones de pesos, tenemos a más de 11 mil personas que han sido beneficiarias con estas medidas, prueba de ello es el incremento progresivo de personas que están migrando a FONASA para poder acceder a prestaciones en forma gratuita como ha ocurrido desde el mes de septiembre del año 2022. Esta es una de las medidas más estratégicas e importantes para la salud de nuestro país”.

De igual forma, Adolfo Torres, usuario de FONASA, valoró el COPAGO 0. “Me parece bien porque las lucas no están como para pagar algunas cosas, entonces es bien bueno este sistema”.

Efectos positivos del COPAGO 0 que también son reconocidos por los funcionarios de FONASA, como lo explicó Lucerina Nanco Tavie, quien recordó los años que se demoró esta importante iniciativa de salud pública. “Llevó más de 30 años en este servicio, y para las personas el COPAGO 0 es fundamental, tener una cuenta médica en estos minutos con un costo elevado es complejo, pero llegar a un hospital, que te atiendan y que después no pagues nada le sirve mucho a las familias. La gente todavía no cree que puede llegar a un hospital público y no pagar nada. Esta es una idea de muchos años, yo recuerdo hace 20 o 25 años se soñaba que FONASA podría ser un seguro costo cero, y ahora que lo veo realizado me siento orgullosa del Ministerio de Salud y FONASA, y sobretodo agradecer al Pdte. de la República que pudo concretar este anhelo en favor de la comunidad”.

Asimismo, Jorge Pérez Urra, Jefe FONASA Aysén, manifestó que con la puesta en marcha de COPAGO 0 se ha traducido en una constante migración de usuarios del sistema privado a FONASA. “Para las personas ha sido relevante darse cuenta que existe esta medida que implica una reducción de los costos en beneficio de cada uno de los bolsillos de nuestros usuarios, donde existen personas que estando en ISAPRES se han afiliado a este seguro público de FONASA, aumentado el número de afiliados en la región”.

Para el Director del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés Molina, la implementación de esta modalidad ha implicado seguir mejorando la red asistencial. “La salud es un derecho, es así como nosotros estamos coordinados en toda nuestra red pública para entregar servicios oportunos y humanizados, y que mejor que aquellas personas que están en los tramos C y D no tengan que pagar nada respecto a las prestaciones que realizamos dentro del sector, donde estamos beneficiando a cerca de 26 mil beneficiarios en toda la red”.

De esta forma, la aplicación de COPAGO 0 en la Red Pública de Salud es una medida concreta que permite que más de 5 millones de personas que pertenecen al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en sus Tramos C y D, menores de 60 años, no tengan que pagar por sus atenciones de salud. Con esto se concreta la gratuidad total en la Red Pública de Salud, que en el caso de la región de Aysén, esta medida beneficia a cerca de 30 mil personas.