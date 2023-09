De esta forma, dijeron las autoridades, se asegura el reguardo de la salud de las personas, con el fin de evitar enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos.

Coyhaique.- Hasta la carnicería “Corrales de la Patagonia” en Coyhaique llegaron equipos de profesionales de la Autoridad Sanitaria y el Servicio Agrícola y Ganadero, con el objetivo de entregar consejos y recomendaciones a los ayseninos a días de Fiestas Patrias, con el fin de resguardar la salud de las personas, recordando que “es relevante obtener todos los productos que adquiera en locales autorizados”, dijo la Seremi de Salud Carmen Monsalve Gómez.

Acompañada por la directora regional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, Valeria Carrasco y profesionales inspectores de ambas entidades recordaron a la población que “en esta fecha normalmente la gente consume más productos que los que hace habitualmente, como la carne, mucho condimento, bebidas alcohólicas, y es ahí el llamado a prevenir cualquier situación que pueda afectar nuestra salud”, recalcó la Autoridad Sanitaria.

Para la directora del SAG este trabajo conjunto que hace años vienen desarrollando ambas entidades permite unificar este tipo de acciones donde “nosotros como servicio fiscalizamos principalmente la trazabilidad que va desde la identificación del animal, pasando por el transporte de los animales vivos, que pasen por un matadero certificado, el transporte de la carne y su comercialización, además de su correcta categorización en los puntos de venta”, destacó.

En la ocasión las autoridades entregaron recomendaciones a considerar al momento de adquirir carnes. Entre ellas destacan:

· Comprar siempre en locales establecidos y que cuenten con resolución sanitaria.

· Preferir locales cuyas superficies y equipos que contactan los alimentos se encuentren limpios.

· Las carnes y otros alimentos destinados para la venta deben estar refrigerados. Los refrigeradores o vitrinas refrigeradas deben contar con un termómetro, cuya temperatura se mantenga entre 0º y 7ºC.

· Mantener siempre separadas las carnes crudas de los demás alimentos

· Verificar que las características de las carnes sea la óptima como se indica a continuación (Considera Título XI del D. S. 977/96)

RECOMENDACIONES AL PREPARAR LAS COMIDAS EN CASA

– Lavar siempre sus manos antes de preparar y consumir alimentos, especialmente después de manipular carnes crudas. La técnica para el lavado de manos se encuentra disponible en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=EkMIWdiMVew.

– Las carnes congeladas deben descongelarse en el refrigerador, nunca a temperatura ambiente; y aquellas carnes descongeladas no deben volver a congelarse.

– Lavar verduras, frutas y hortalizas con agua potable, especialmente si van a ser consumidas crudas.

– Mantener separadas las carnes crudas de los demás alimentos.

– No utilizar los mismos utensilios (cuchillos y tablas para cortar) usados para las carnes con los demás alimentos, o lavarlos muy bien después de usarlos.

– Cocinar completamente las carnes, asegurando que los jugos no tengan color rojo o rosado.

Respecto a los alimentos que no fueron consumidos, se recomienda que sean refrigerados lo antes posible; evitando que permanezcan por más de dos horas a temperatura ambiente.

En el refrigerador, guardar las carnes crudas en niveles más bajos respecto de otros alimentos cocinados o listos para el consumo; y evitar guardar los alimentos por más de tres días en el refrigerador, para lo cual es necesario planificar la compra de sus alimentos.