Mediante sendos procesos de participación en Cochrane y Caleta Tortel, vecinos y vecinas dieron a conocer necesidades locales para definir características de un futuro servicio aéreo.

Cochrane.- Ubicadas al extremo sur de la región de Aysén, las comunas de Caleta Tortel y Cochrane, que agrupan a más de 3500 personas; cuentan con una vía de conexión terrestre con la capital regional Coyhaique, ciudad que agrupa la mayor cantidad de oficinas públicas y servicios, como especialidades de salud. Las largas distancias que recorren sus habitantes pueden ser de 7 a 8 horas, por la Ruta 7 en transporte público, periodos que pueden ser incluso más prolongados dependiendo de los cortes, o condiciones del camino en invierno.

Ante esta realidad, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), inició las gestiones para poder habilitar una nueva alternativa de conectividad que permita dar mayores opciones a los usuarios, mediante la implementación de un subsidio aéreo. En este contexto, la División de Transporte Regional del MTT, con el apoyo de la delegación provincial de Capitán Prat y los municipios de Cochrane y Caleta Tortel, desarrollaron diálogos ciudadanos que permitieron identificar, mediante el uso de una encuesta y trabajo grupal, las necesidades que debería cubrir este nuevo medio de movilización subsidiado.

El seremiTT (s) Carlos Díaz expresó su satisfacción por estas jornadas de trabajo con la comunidad: “Nuestro objetivo es definir las características de un subsidio de conectividad aérea para ambas localidades, por lo que los aportes que entregaron los participantes de estos diálogos serán insumos muy importantes. Con este trabajo, nuestro equipo ministerial pudo conocer de primera fuente las necesidades de los vecinos, por lo que ahora inicia un periodo de planificación que permita habilitar vuelos para estas localidades tan aisladas.”

Los ediles de ambas comunas valoraron la voluntad ministerial de poder implementar vuelos subvencionados para sus territorios. “Se abrió el diálogo respecto de temas que son relevantes, que debiesen permitirnos concretar, un subsidio aéreo que permita mejorar las condiciones de conectividad desde Cochrane hacia Coyhaique, optimizar, por supuesto, los tiempos y ofrecer, en definitiva, una alternativa de viaje que es tan necesario, que ha sido tan demandado”, indicó el alcalde de Cochrane Jorge Calderón.

Desde la localidad de las pasarelas, Abel Becerra, alcalde de la comuna de Tortel, explicó: “Esta era una prestación que el Estado en un principio estaba haciendo, pero cuando tuvimos acceso a la Ruta 7 se dejó de hacer el servicio. Con el tiempo vimos que era un recorrido sumamente importante principalmente para los pobladores cuando tienen que salir a una hora al médico, por ejemplo. Por los temas de salud, los traslados de los alumnos que estudian fuera de la región, porque Coyhaique es la combinación con el resto de nuestro país”.

Quienes participaron de esta actividad, señalaron los días más convenientes para hacer un recorrido de dos frecuencias semanales, los usos más frecuentes que tendría el servicio aéreo y otras necesidades especiales de los usuarios. Por ejemplo, Gavi Velázquez, representante de la Unión Comunal de Adulto Mayor de Cochrane indicó: “A nosotros se nos limita mucho porque nos cansamos demasiado, además de las enfermedades, porque generalmente salimos por enfermedad, no por pasear. Y es por eso que necesitamos este servicio, porque serían 45 minutos a Coyhaique. Aunque tuviéramos que alojarnos un día por las horas médicas, pero así el cansancio, el agotamiento, la enfermedad no se agudiza. Para nosotros lo ideal sería que estuviera este transporte aéreo”.

La dirigenta vecinal del sector Rincón Bajo de Caleta Tortel, Silvia Vega, se manifestó muy optimista ante la convocatoria. “La recibo con bastante emoción, al igual que mis otros compañeros, porque la verdad es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Me parece súper buena la metodología que están usando, no vienen con una pauta ya previa para hacer el trabajo de este diálogo, sino que es bien flexible y nosotros podíamos modificar o sugerir algunos puntos de vista y que fueron muy bien recibidos”.

Luego de este trabajo, corresponde definir las características de la operación del servicio aéreo, para la posterior elaboración de bases de licitación de servicios aéreos para Cochrane y Caleta Tortel.