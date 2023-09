En el marco de los 50 años del golpe civil y militar de 1973, el Servicio de Salud Aysén inauguró las nuevas dependencias del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud a víctimas de la Dictadura.

Coyhaique.- Se trata de una remozada casa de casi 120 metros cuadrados que cuenta con box de atención psicológica, psiquiátrica, asistente social y medicina general para el apoyo a los más de nueve mil usuarios y usuarias PRAIS.

La ceremonia contó con la participación de la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien resaltó la medida. “Con la inauguración de este nuevo espacio físico esta política pública se puede profundizar y dar mayor relevancia para que la reparación después de 50 años siga ocupando el rol que es necesario que se realice y para eso se requiere no solo de un espacio físico, sino también de un equipo comprometido y muy contenta de haber podido participar de esta inauguración en el marco de la conmemoración de los 50 años que son memoria, democracia y futuro”, puntualizó la secretaria de Estado.

El sentido de reparación tiene su base en el reconocimiento del daño en la población afectada, debido a la tensión permanente a las que estas personas han estado sometidas, haciéndolas más vulnerables. Por lo tanto, la existencia de un programa de reparación es considerada por los usuarios y usuarias como parte de la memoria colectiva, que permite rescatar una historia que tiende a querer ser olvidada.

“La mirada que hoy se tiene que tener es la atención en el tema de la reparación para las víctimas de la Dictadura y aparte de tener el espacio físico, es necesario desarrollar la tarea del acercamiento de las personas, que la atención sea mucho mejor, sobre todo en temas de salud mental. Chile está atravesando por la necesidad de atender esa área que es la salud mental, para tener una sociedad más sana”, dijo Elena Zúñiga, parte de la Agrupación José Felmer Klenner.

Recordar y reflexionar sobre los acontecimientos de 1973-1990 es crucial para mantener viva la historia y para que las nuevas generaciones comprendan el impacto duradero de esos hechos. Esto se logra a través de testimonios de sobrevivientes, investigaciones académicas, documentales y archivos históricos, entre otros.

“Para nosotros es muy relevante el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud respecto a la implementación del PRAIS y se refleja también en la región. Nuestro Presidente Gabriel Boric y el Gobierno que encabeza, lo que es la reparación integral para las víctimas del golpe de Estado es ineludibles tenemos que mantener y mejorar en el tiempo y estas nuevas dependencias poner en valor la importancia que el Servicio de Salud Aysén tiene el dar un espacio más amplio y un equipo de salud que entregue una atención integral para lograr esa reparación”, precisó por su parte Rodrigo Araya, delegado presidencial Aysén.

En la ceremonia estuvieron presentes diversas agrupaciones de derechos humanos, entre ellas la Agrupación de Ex Presos Políticos y Beneficiarios PRAIS, “José Felmer Klenner”, la Agrupación de Derechos Humanos, “Flores Nativas de la Patagonia”, Trinchera Utopía y Agrupación de DDHH de la Comuna de Aysén.

Ana María Navarrete, Coordinadora PRAIS Aysén, agregó que “tenemos usuarios que han sufrido mucho dolor y no solamente ellos, sino también sus familias, las generaciones que han venido después. Estamos entregando un nuevo espacio, con un equipo multidisciplinario para una atención con un equipo bio sicosocial absolutamente comprometidos con el programa”, manifestó.

La noción de reparación en el contexto del PRAIS va más allá de la atención médica y legal. Implica un reconocimiento profundo del daño sufrido por las víctimas y la sociedad en su conjunto. La reparación reconoce que las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos son duraderas y pueden afectar a múltiples generaciones. Esta comprensión es esencial para abordar de manera efectiva las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas y para construir una sociedad más justa y democrática.

El acto contó también con innumerables autoridades del gabinete regional y la presentación de la orquesta sinfónica del Liceo Josefina Aguirre Montenegro.