Los diputados Marcia Raphael y Miguel Ángel Calisto se reunieron con las tutoras que participan en el Programa de Residencias Familiares de Junaeb, instancia en la que concordaron en la necesidad de aumentar la asignación que reciben por cada niño, por lo que hicieron un llamado al Gobierno a aumentar este monto de $200.000 a $300.000.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “ellas cumplen un rol que en realidad le corresponde al Estado, pero como no puede entregar la educación a los niños en todos los territorios, a través de las tutoras de las residencias familiares se cumple ese rol. Lamentablemente, cuando el Estado tiene colaboradores, no los trata bien”.

“Se tiene que hacer justicia, porque hace más de diez años la acompañamos para el primer reajuste, porque lo que les asignaba el Estado era una vergüenza. Hoy en día, la asignación que tienen no les alcanza para mantener, para calefaccionar, pagar cuentas y alimentar a un niño en las mejores condiciones”, indicó Calisto.

El legislador agregó que “acá se requiere un apoyo concreto por parte del Estado. Es necesario que en la ley de presupuesto de este año esto quede garantizado. Nosotros nos la vamos a jugar con la diputada Marcia Raphael para presentar una indicación que permita garantizar esto”.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael señaló que “aquí hay una necesidad muy importante. Ellas tienen el cariño y la entrega para recibir en las residencias familiares a todos los niños y jóvenes que vienen de otros lados a sus hogares, son parte de su familia, uno más de sus hijos. Sin embargo, el monto que les paga Junaeb no se ha reajustado en más de 10 años”.

Creemos que, por justicia, por reconocimiento es necesario aumentar ese monto. Los costos asociados a mantener a los jóvenes son mucho más que 200 mil pesos. Hay aspectos que no se consideran, como cuando los niños se enferman y hay que comprar remedios, entre otros aspectos. Además de solicitar el aumento, queremos que la Junaeb asocie esta beca de residencia a la beca de almuerzo en sus respectivos colegios”.

Finalmente, Magda Monsalve, secretaria de la agrupación de tutoras, señaló que “en esta reunión estuvimos conectadas con las tutoras de la Junta, Chile Chico y recibimos la visita de las tutoras de Aysén. Esperamos que este año nos escuchen y nos ayuden a aumentar el monto, tanto para el bienestar de los niños y para que nosotras como mamás tutoras seamos capaces de darle una muy buena calidad de vida para ellos y para que nuestro hogar no se vea tan afectado, tal como nos pasa con los 200 mil pesos que recibimos actualmente”.