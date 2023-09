La estadística regional manifiesta un aumento de adolescentes investigados por la eventual comisión de algún delito.

Coyhaique.- “Iniciamos este ejercicio cívico, conscientes de que, en los últimos años, impera un ambiente de exigencia por mayor “mano dura” ante el delito”, con estas palabras, el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres, inició el proceso de rendición de cuenta pública de gestión correspondiente al año 2022, en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado viernes en el auditorio del Museo Regional de Aysén.

Jorge Moraga destacó que “por supuesto que entendemos y compartimos la preocupación social por mayor seguridad ciudadana, sabemos que es una necesidad real, pero nos alarma el constatar que existe un énfasis desmedido por implementar medidas restrictivas y sancionatorias; y que dicho énfasis no encuentra equilibrio en la creación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas tendientes a minimizar las posibilidades de que personas, adolescentes y adultos, se vean involucrados en la comisión de delitos”, comentó.

Ingresos 2022 y prisión preventiva

Al respecto, el Defensor Regional explicó que durante el año 2022, se registró el ingreso de 3.169 causas-imputados, 60 causas menos que en el año 2021. Del total de personas atendidas, 128 estuvieron en prisión preventiva, 28 personas más que los registrados en el año 2021, período en el que 100 personas estuvieron en esa condición. Jorge Moraga explicó además que, por las cifras de este primer semestre del 2023, se puede inferir que este año serán más de 150 las personas a quienes se decrete la prisión preventiva en nuestra región.

Jorge Moraga señaló en este sentido que preocupa que “gradualmente nuestro país, y también nuestra Región de Aysén, se está volviendo más proclive a aceptar las limitaciones a los derechos y garantías de las personas, en búsqueda de lograr una sensación de mayor seguridad ciudadana. En este sentido, nos corresponde alzar la voz ante tal desequilibrio y señalar que no podemos continuar siendo una sociedad preferentemente reactiva ante el delito, debiendo reforzar nuestros esfuerzos en prevenirlos y ello no se consigue con, simplemente, elevar sanciones o meter más gente a la cárcel”, dijo.

Delitos

De los 3.169 registrados por la Defensoría Regional de Aysén durante el año pasado, los más recurrentes fueron los delitos contra la Ley de Tránsito (20,13%), seguidos de las Lesiones (16,21%) y en tercer lugar los delitos contra la Libertad e Intimidad de las Personas (12,84%).

En el otro extremo, delitos de alta connotación social tales como homicidios, robos con violencia y delitos sexuales, son hechos que representan una cifra muy minoritaria en la estadística regional del año 2022.

Género

Del total de personas atendidas durante el año que pasó, el 19,5% fueron mujeres, en tanto el 80,5% fueron varones. “Al comparar el ingreso de mujeres con el año 2021, donde este llegó al 20,8% del total de ingresos, comprobamos que existió una baja respecto al año 2022 – señaló Jorge Moraga – sin embargo, al comparar esta estadística con el año en curso vemos que, durante el primer semestre, la presencia de mujeres como imputadas atendidas por la Defensoría Regional de Aysén, ha subido a un 22% del total”.

Moraga Torres destacó que la situación de las mujeres, especialmente aquellas privadas de libertad, es un foco de particular preocupación para la institución en la región. “Las estructuras patriarcales se reproducen en todos los ámbitos de la sociedad, también en la Justicia Penal. Para enfrentar éstas nuestros defensores, defensoras, así como nuestro equipo de profesionales, técnicos y administrativos están siendo capacitados permanentemente en materia de Género” dijo.

Por otra parte, destacó que, a fines del año pasado, un equipo de profesionales –mujeres – de la Defensoría Regional de Aysén desarrolló el estudio “Mujeres Encarceladas” que tuvo por objetivo dar a conocer la situación de las mujeres privadas de libertad en la región. El Estudio busca ser fuente de información y consulta y un aporte al sistema de justicia en lo que a materia de género se refiere y se encuentra disponible.

Adolescentes

Según la estadística entregada por la Defensoría Regional, el año que pasó entregó representación penal en 167 causas en los que fueron investigados adolescentes de la región. De ellos, 23 fueron mujeres y 144 varones.

Los delitos más recurrentes entre las y los adolescentes fueron del tipo de Otros delitos Contra la Propiedad (básicamente receptación y daños), delitos Contra la Libertad e Intimidad de las Personas (básicamente amenazas) y Otros delitos (mayoritariamente porte de arma cortante o punzante).

Al comparar el ingreso de adolescentes con el año 2021, se percibe que hubo un aumento en el año 2022 de 26 causas adolescentes, lo que equivale a un aumento en los ingresos de este grupo etáreo, de más de un 18%.

Respecto del año en curso, durante el primer semestre han ingresado 106 causas en las que adolescentes son investigados por su presunta participación en un delito, lo que genera preocupación, por cuanto permite pensar que serán más de 200 causas imputados las que ingresarán a la Defensoría Penal en Aysén durante el 2023, en lo que podría ser la cifra más alta en nuestra región, de al menos los últimos cinco años.

En este sentido, el Defensor Regional destacó que la gran mayoría de las y los adolescentes, no llegan a cometer delitos, pero no es posible ignorar que hay un aumento al respecto en el último tiempo. “Nuestra participación en esta área – dijo – llega en una etapa que podríamos llamar “de control de daños”, es decir, asumimos la defensa de un o una adolescente luego de que se ha cometido un delito y luego de que todos los otros sistemas y resguardos fallaron (…) existió una serie de momentos y oportunidades para detectar que este o esta niño y luego joven, necesitaba orientación, ayuda, guía, ejemplo, atención, cariño en muchos casos y, como familia, como escuela, o como sociedad en definitiva, no fuimos capaces de actuar oportunamente”.

Sin embargo, Jorge Moraga explicó que buscando aportar en la formación cívica y autocuidado de las y los adolescentes, durante el año 2022 la Defensoría Penal realizó a lo menos 12 charlas sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en liceos de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane.

Finalmente, el Defensor Regional destacó el trabajo que las y los funcionarios de la institución han realizado a lo largo de los años, contribuyendo al buen funcionamiento del servicio y a la misión institucional, enfatizando la importancia de contar con un servicio autónomo que represente a las personas imputadas, porque de esta manera, se refuerza el principio de inocencia, la necesaria objetividad en todo proceso penal y a la larga, se fortalece la Democracia. “Sin defensa no sólo no hay justicia, sin defensa no hay real democracia, no hay debido ni total respeto a los Derechos Humanos. Sin defensa, jamás lograremos tener una vida en sociedad acorde a la que realmente necesitamos y merecemos”, concluyó.