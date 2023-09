La instancia organizada por el INDH y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos buscaba reconocer en estos hombres y mujeres, la lucha persistente por la Verdad, la Justicia y la No Repetición.

Coyhaique.- En una emotiva ceremonia donde el clima de respeto y recogimiento se apoderó de todos los asistentes que llegaron hasta el auditorio del Centro Cultural de Coyhaique este 11 de septiembre para la inauguración de la exposición denominada “50 años, 50 recuerdos, 50 motivos para no olvidar” y donde se reconoció a seis defensores/as de Derechos Humanos que cumplieron un rol fundamental en la protección, ayuda y resguardo de hombres y mujeres de nuestra región y por su incansable lucha por la recuperación de la democracia en nuestro país tras la dictadura militar, y que fue organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Fue así como tras recibir los saludos de las principales autoridades presentes en la actividad, encabezadas por la Gobernadora Regional Andrea Macías, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya, además de los organizadores Joaquín Bizama y Samuel Navarro Jefe Regional de INDH y Seremi de Justicia y DD.HH respectivamente, se dio inicio a la ceremonia con la intervención musical del Coro de la Universidad de Aysén, quienes luego de la presentación de tres piezas musicales, dieron paso a lo más emotivo de la ceremonia, como fue la lectura de historias de vida de cada uno de los y las defensoras de Derechos Humanos reconocidos tales como Ninón Neira Vera, María Erita Vera Vera, Flor Quiroz Vidal, María Inés Coñuecar Ojeda, Ariel Elgueta Velásquez y Edith Avendaño Vera a quien se le realizó un reconocimiento póstumo y que fue recibido por su nieta Katiuska Vogt de cada uno de los y las defensoras de derechos humanos reconocidos en esta instancia.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro se refirió a la ceremonia indicando que “fue una emocionante y linda ceremonia en la que nos correspondió participar, agradecer al Instituto Nacional de Derechos Humanos y los funcionarios de la Seremi de Justicia que organizaron la actividad, fue muy emocionante estuvo adornada de temas musicales, tuvo un marco de público también importante, y estas actividades conmemorativas de los 50 años del Golpe Cívico- Militar nos tienen que hacer reflexionar sobre el valor de la democracia, sobre el rechazar en forma absoluta y tajante las violaciones a los derechos humanos, y como debemos proyectar esto en el futuro para las nuevas generaciones, para que conozcan nuestra historia, para que refuercen este concepto del valor y el cuidado de la democracia, y como construimos una sociedad más justa para todos y todas”.

En tanto, una de las defensoras de Derechos Humanos reconocidas, Ninón Neira fue enfática en señalar que “este reconocimiento como siempre he dicho no tendría que recibirlo nunca, porque no tendríamos por qué haber tenido víctimas y nunca más un 11 de septiembre de 1973, y sí hay que seguir luchando por la Verdad y la Justicia, porque los familiares hasta el día de hoy en su mayoría no han tenido la Justicia que se merecen”.

Por su parte, el Jefe Regional del INDH Aysén Joaquín Bizama Tiznado indicó que “quisimos homenajear a 6 personas de la comuna de Coyhaique que en tiempos de dictadura pudieron organizarse y llevar adelante múltiple actos, manifestaciones y organizar una serie de instituciones que colaboraron mucho en esa época, para nosotros es importante como región poder realzar a las figuras que en su momento ayudaron a quienes lo necesitaban, ya que el golpe de estado y la dictadura no solo se vivió en la capital del país, también en esta región alejada de los centros urbanos, y la labor en esos tiempos sin duda era mucho más difícil por el aislamiento lógico de la región, por lo tanto relevar su figura, su trabajo, su valentía, su entrega sin duda que para nosotros es muy importante y le da identidad y sentido también a la región de Aysén”.

A su vez María Erita Vera se refirió a este reconocimiento señalando que “primero lo recibo con bastante humildad, es un reconocimiento que se hace por el trabajo en búsqueda de la verdad y algo muy doloroso para mí, pero que me motivó a trabajar, primero en la búsqueda de mi padre y luego en la búsqueda de todas las personas que sufrieron la represión, la tortura, la desaparición, y esto igual me insta a seguir adelante, a seguir tocando puertas y a seguir caminando hasta encontrar hasta el último de los detenidos desaparecidos”.

Exposición “50 Años, 50 recuerdos y 50 motivos para no olvidar”

Esta exposición que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico- Militar y se sitúa en el hall del Centro Cultural de Coyhaique, y se trata de una muestra fotográfica y visual que cuenta con 50 elementos, divididos entre fotografías e imágenes (ya sea marchas, cartas, lugares) retratos de defensores y defensoras de Derechos Humanos, objetos (utilizados en dictadura o su copia por ejemplo radios, tv) en una ruta, la cual sigue una lógica secuencial que permite a las y los asistentes conocer la historia y empatizar con las experiencias descritas.

Por lo que se hace extensiva la invitación a toda la comunidad a visitarla en los horarios de funcionamiento del Centro Cultural, así también a establecimientos educacionales a través de visitas guiadas en horario de 10 a 16 horas.