El llamado de la Autoridad Sanitaria es a consumir y adquirir alimentos en locales establecidos.

Coyhaique.- A medida que se acercan las Fiestas Patrias, período que se caracteriza por el aumento en el consumo de carnes y otros alimentos, profesionales de la Seremi de Salud Aysén, a lo largo de toda la región, incrementan las fiscalizaciones en aquellos los locales de venta de productos alimenticios con la finalidad de verificar que se cumplan las normativas sanitarias vigentes en resguardo de la salud de nuestras comunidades.

En este sentido, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez, reiteró la importancia del autocuidado en la compra y consumo de alimentos durante estas festividades patrias al fiscalizar una tradicional fábrica de empanadas en Coyhaique. “Estamos en un lugar muy tradicional de Coyhaique, el Casino de Bomberos, donde venimos a constatar en terreno el adecuado proceso en la elaboración y manofactura de alimentos particularmente de las empanadas, constando que este proceso se realiza con los estándares de la autoridad sanitaria. Es importante reforzar a la comunidad que durante este período de Fiestas Patrias adquiera sus alimentos en los locales que están autorizados por la seremi de salud porque de esa manera resguardamos que el consumo de los alimentos será seguro, y que tenemos una trazabilidad de los productos que va a evitar que las personas se enfermen”.

En esta oportunidad, la Autoridad Sanitaria estuvo acompañada por la Seremi de Gobierno, Tatiana Plá Álvarez, quien aprovechó esta ocasión para hacer un llamado a la comunidad para preferir la compra de alimentos en locales establecidos. “El llamado que hacemos tiene que ver con el hecho de consumir alimentos en lugares autorizados, y para quienes hacen sus alimentos en casa, comprar sus insumos en lugares establecidos para no tener problemas con las enfermedades que se producen por consumir o comprar alimentos en lugares no autorizados, desde el Gobierno también hacemos el llamado a no conducir bajo la influencia del alcohol”.

En estas fechas es frecuente que aparezcan enfermedades transmitidas por los alimentos por la incorrecta manipulación o incumplimiento en las cadenas de frío, por lo que reiteramos a la comunidad a cuidar su salud y la de sus familias comprando alimentos en el comercio establecido.