En Coyhaique en el jardín infantil “Mi Pequeña Estancia” se desarrolló el lanzamiento del Programa “Biblioteca Migrante” para el nivel de Educación Parvularia, como una herramienta para desarrollar y fortalecer prácticas pedagógicas inclusivas que permitan y resguarden el acceso y la participación de todos los niños y niñas, valorando con ello su diversidad cultural y la de sus familias (nacionales y extranjeras)

Coyhaique.- “El programa de biblioteca migrante transmite, capacita a educadoras de nivel parvulario en estrategias distintas, didácticas, para poder implementar las bases curriculares con un enfoque de inclusión y de apreciar la diversidad que convive en el país y en la región. Este programa se engarza con el plan de reactivación educativa, con el propósito de ir reforzando este cierre de brechas de aprendizaje, aportando estrategias a educadoras para incentivar el goce por la lectura desde la primera infancia” señaló Isabel Garrido Casassa, Seremi de educación.

El programa se basa en la inclusión, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural presentes en las comunidades educativas. En este mismo sentido el director regional de Junji Aysén, Juan Eduardo Lorca comentó respecto de lo positivo de esta iniciativa: “Como Junji en la región de Aysén estamos tremendamente felices de poder trabajar con Biblioteca Migrante, como un programa que va entregar nuevas estrategias a nuestras educadoras, técnicas y técnicos, para favorecer la integración de nuestros niños y niñas. En ese sentido, consideramos que es sumamente importante poder trabajar desde la primera infancia, para que puedan integrar, conocer y también comprender que las diferencias son parte importante de cada una de las personas. Entender como la cultura latinoamericana y en general, nos permite generar mayores lazos, convivencia”

Este programa está diseñado con base en elementos claves que aportan riqueza a las experiencias pedagógicas, uno de ellos es la oralidad y la lectura como herramientas claves para construir representaciones que valoren la diversidad cultural de cada niño, niña y sus familias. Para ello se han proyectado diversas estrategias en las que la lectura y la conversación de cuentos, poesías y otros tipos de textos son la principal estrategia invitando a niños y niñas a dialogar a partir de preguntas mediadas por el equipo pedagógico para incentivar la observación, reflexión y conexión con sus experiencias personales.

Esta iniciativa de Mineduc y la Subsecretaría de Educación Parvularia ha tenido muy buena acogida por parte de los equipos, así lo manifiesta Marcela Noches Amthauer, educadora de Fundación Integra: “Fue una invitación especial, a nivel personal y como profesional de la educación parvularia. De manera muy personal tengo un vínculo estrecho con la literatura desde pequeña, a través de la motivación que me dio mi mamá por el goce por la lectura, y eso mismo se ha visto enriquecido con este programa y capacitación donde me invitaron a participar con mis otros colegas de Junji. Me planteo un desafío de manera profesional para poder motivar a mis colegas y a mi equipo educativo, a que incentiven en niños y niñas el goce por la lectura”