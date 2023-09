Obras impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP presentan un 73% de avance, alcanzan una inversión de $840 millones y mejorarán calidad de vida de comunidad rural.

Chile Chico.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, junto al Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde, asistieron a una reunión de participación ciudadana con la comunidad de Villa Jara para escucharlos, compartir ideas, opiniones, atender solicitudes e informar los importantes avances que presenta la construcción del nuevo Servicio Sanitario Rural para esta localidad.

Actualmente, las familias captan agua para ingerir principalmente de manera colectiva pero en forma artesanal con una infraestructura auto gestionada; otro número menor de familias capta agua por medio de soluciones de abastecimiento particular, pero para todos los casos existe una afectación en la calidad del suministro debido a que se está consumiendo agua sin potabilizar, generando un riesgo para la salud de las personas y además, existe un suministro inestable y discontinuo de agua, debido a que la cantidad del recurso hídrico es insuficiente. Teniendo presente estos antecedentes, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas está desarrollando la construcción del primer Servicio Sanitario Rural que tendrá esta comunidad y en ese marco, desarrolló una reunión de participación ciudadana para informar a la comunidad los avances que a la fecha presentan estas obras.

En esta ocasión, el SEREMI del MOP destacó que “fue una reunión en donde pudimos interactuar con la comunidad, y ver con satisfacción el importante avance de alrededor de 73% que tiene el contrato, con una inversión de 840 millones de pesos. Estamos evaluando la ampliación de este Servicio para favorecer a más de 70 familias, que son las que hoy ya tenemos consideradas, lo que es una de las inquietudes que nos plantearon, así como también otras mejoras al contrato, así que como gobierno estamos disponibles para seguir interactuando y buscando soluciones conjuntamente con las y los vecinos”.

Sergio García, presidente del Servicio Sanitario Rural de Villa Jara, expresó: “El proyecto abarca 70 familias, pero cada vez está llegando más gente, porque Villa Jara de un tiempo a esta parte está creciendo demasiado, entonces ya no van a ser 70, van a ser un poco más y esperamos que este proyecto beneficie al máximo de personas o familias. La mayoría de las personas está contenta, porque les va a llegar el agua más limpia y van a tener mayor factibilidad de decir: Voy a abrir la llave y voy a tomar un vasito de agua. Ahora el agua está clorada, pero no está al cien por ciento potable y la mayoría de las casas de este sector se alimenta por una agua de vertiente, de un pozo profundo, pero la mayoría de la gente está contenta porque el proyecto va a beneficiar a varias familias”.

La vecina del sector, Viviana Soto Oria señaló que estas obras han sido muy esperadas, indicando al respecto que “es un gran avance, es un logro y felices porque se concretó. Luchamos bastante, anduvimos tocando todas las puertas, por todas las instancias para que se lograra y felices, la verdad es que estamos muy contentos de que se haya concretado por fin y tengamos un agua más sanita de lo que tenemos, -pero igual complicados de repente por un poco sucia-, pero ahora ya va a estar bien y eso es lo importante, y que todos la vamos a tener”.

“Estas obras oficialmente deberían terminar en octubre de este año, y vamos a realizar una modificación que aumentará en 85 millones de pesos el proyecto, el que finalmente terminaría en diciembre del presente año. La idea de este aumento es poder sumar con abastecimiento de agua potable a más familias del sector Villa Jara y que el sistema tenga la capacidad para conectar a muchas más en el futuro. Este es el Servicio Sanitario Rural número 47 en nuestra región de Aysén y además, estamos trabajando en paralelo en el número 48 que corresponde al SSR La Reserva Coyhaique, en donde hoy también estamos materializando obras, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida”, indicó el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde.