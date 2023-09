Con la paralización de las operaciones de Mercado Público tras la caída de su plataforma ChileCompra, producto de un problema de ciberseguridad que afectó a su proveedor de servicios -la empresa estadounidense IFX Networks-, varios actores políticos y proveedores al sistema público han manifestado su preocupación.

Valparaíso.- La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, quien ha conformado varias mesas de trabajo en el marco de la denominada Estrategia Digital Chile 2035, desde la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, señaló que la “ciberseguridad es un pilar fundamental en toda política o estrategia de transformación digital”.

“Estamos hablando de una tarea que es permanente y desafiante, pero debemos hacernos cargo de las vulnerabilidades que se generan cuando no se adoptan las medidas correctas. Desde el congreso hemos estado trabajando en el desarrollo de una estrategia de transformación digital para el país y en legislaciones que aborden este tema, pero se requieren medidas de todos los actores”, valoró la parlamentaria.

La Estrategia Digital Chile 2035, es una iniciativa que reúne un trabajo colaborativo entre la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de Chile -presidida en aquel momento por la senadora Ximena Órdenes- y otros organismos nacionales e internacionales, como la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Chile Telcos), la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros.

La iniciativa busca elaborar un diagnóstico consensuado, que sirva de base para la definición de lineamientos estratégicos que ayuden a asimilar los desafíos y oportunidades resultantes ante el rápido cambio tecnológico.

Ximena Órdenes, también se refirió con preocupación a la noticia relacionada a la caída de la plataforma ChileCompra. “Lo que ha ocurrido con la plataforma de compras públicas genera no solo la expresión de vulnerabilidad del sistema público en esta materia, sino que condiciona, además, el acceso de los ciudadanos a derechos tan fundamentales como la salud”, enfatizó, aludiendo a los dichos del director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), Eduardo del Solar, sobre la posibilidad de un desabastecimiento de dispositivos médicos si no se habilita el sistema.

“Es un llamado a seguir trabajando esto como un tema prioritario. Cuando hablamos de seguridad, también tenemos que considerar variables nuevas como los temas de ciberseguridad, en los cuales, hay trabajo anterior, pero por el dinamismo que tiene, hay que estar muy atentos y que no se repliquen problemas como este, sobre todo en plataformas de carácter público”, sostuvo Órdenes, haciendo un llamado a preocuparse por los problemas de ciberseguridad que han afectado a las plataformas públicas en más de una ocasión.

Si bien, la Dirección de Compras Públicas ya presentó una denuncia por eventuales delitos informáticos y el Ministerio del Interior también evalúa la presentación de una querella para buscar responsables, tanto a nivel nacional, como también en el extranjero, esta nueva amenaza vuelve a dejar en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas digitales públicos.