Desde la entrada en vigencia de esta ley, el año 2018, en la región se han atendido 30 casos, concentrándose la gran mayoría en la Causal 2, de inviabilidad fetal.

Coyhaique.- A 6 años de promulgación de la Ley 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 Causales, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela, junto a la Seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve Gómez, dieron a conocer cifras respecto de su implementación y destacaron las medidas que se han llevado a cabo con el fin de garantizar su cumplimiento en todo el país durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Desde enero del 2018 hasta junio de este año, se han constituido 4.272 casos por la Ley IVE a nivel nacional, de las cuales 1.296 mujeres corresponden a mujeres en riesgo vital, 2.080 a mujeres con embarazos inviables y a 896 mujeres, adolescentes y niñas que se acogieron a la causal de violación.

En la Región de Aysén, desde su implementación en 2018 se han realizado 21 procedimientos bajo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE), correspondiendo 5 casos a la causal 1, 9 casos a la causal 2 y 7 casos al alero de la causal 3.

La Seremi Andrea Méndez señaló que “la causal violación es la que concentra el mayor número de menores de edad y más de la mitad de ellas menores de 14 años. Derogar la tercera causal es dejar a niñas desamparadas, es obligarlas a continuar con un embarazo peligroso y no deseado o hacerlas optar por métodos inseguros.”

Asimismo, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Aysén recalcó que “como gobierno no estamos disponibles para retroceder en los derechos alcanzados por las mujeres, todo lo contrario, queremos avanzar en la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en el bienestar de las niñas.”

La Seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve, destacó que “para nosotros como Gobierno es trascendental relevar este hito de los 6 años de esta Ley, porque muchas usuarias han podido acceder a estas alternativas terapéuticas en un contexto digno, seguro y legal y que, sin duda, ha permitido apoyar a esas mujeres que han vivido con esas situaciones complejas. El Hospital Regional Coyhaique está completamente preparado para realizar este tipo de intervenciones”, destacó la autoridad.”

Desde Colectivo Buen Nacer Patagonia, organización de la sociedad civil compuesta por mujeres de la región, su directora, Carolina Romero Garay, destacó que esta legislación ha mejorado la calidad de vida y el bienestar de las mujeres. “Creemos que es indispensable la existencia de esta ley, que entrega garantías mínimas en salud sexual y reproductiva a niñas, adolescentes y mujeres; y responde a obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado de Chile en materia de prevención de la violencia y promoción de la no discriminación. No podemos retroceder. El debate debe llevarnos hacia delante, con mayor autonomía y dignidad para las mujeres y un respeto irrestricto a sus derechos humanos fundamentales”, enfatizó Romero.

El número de Salud Responde es el 600 360 7777. El servicio desde el 2018 a la fecha, ha recibido 500 llamadas relacionadas a Ley IVE. Respecto a los motivos de las consultas, el 25% corresponde a consultas por la 3ª causal; el 20% corresponde a consultas por 1ª causal y el 18% corresponde a consultas por 2ª causal.