Otorrino, urólogo adulto, cirugía infantil, medicina familiar y tecnólogo médico (otorrino) fueron las especialidades que participaron del operativo.

Cochrane.- Más de 200 pacientes que se encontraban en lista de espera de especialista, recibirán atención gratuita en el operativo de especialidades médicas realizado en el Hospital de Cochrane, recinto con cobertura en las provincias de Capitán Prat y sur de General Carrera.

Las y los usuarios se mostraron felices de poder acceder a atenciones sin la necesidad de desplazarse hacia Coyhaique.

“Muy contento con la visita de doctores y doctoras, así no estamos tan abandonados los adultos mayores. Estamos muy agradecidos, porque nos cuesta mucho ir a Coyhaique, tengo artrosis de los huesos, estoy operado de una pierna y cuando llego allá tienen que bajarme del bus”, señaló don José Márquez, quien se atendió con urólogo.

Esta estrategia se concretó tras varias reuniones entre los directivos del Servicio de Salud, Hospital de Cochrane y la comunidad, buscando generar oportunidades para acercar la atención de especialidades médicas y odontológicas, tanto en consulta nueva, como controles, procedimientos y cirugías.

La delegada provincial, Marta Montiel, destacó el operativo explicando que “no ha sido fácil, es una tarea que parte hoy, esto viene a resolver las necesidades de nuestros vecinos y vecinas no solo de Cochrane, sino de la Provincia Capitán Prat y el sur de General Carrera. Muy contentos por aquello. Cumplimos”.

En esa misma línea el Sub Director de Gestión Asistencial, doctor Rodrigo Verdugo, también agradeció a la comunidad, Consejo Consultivo, los alcaldes, la delegación presidencial y a la dirección del hospital local por el esfuerzo mancomunado y la suma de voluntades.

“Estamos atendiendo urología, otorrinolaringología, cirugía infantil, medicina familiar y muchos exámenes de tecnólogo médico de oídos y esto es el inicio de la presencia semanal de uno o dos especialistas cada semana en esta provincia. El próximo mes continuamos con Cisnes y Chile Chico, queremos estar en toda la región y acercar la atención a la comunidad”.

Con esto se proyecta disminuir los tiempos espera y la resolución del 75% de la lista de espera de Garantías Explícitas en Salud (GES) y no GES de especialidades médicas y odontológicas de los hospitales comunitarios de Cochrane, Chile Chico y Cisnes.

“Agradecemos la voluntad del Servicio de Salud Aysén para escuchar las demandas de la comunidad de Cochrane. Esto es un tema de años que pedimos desde las localidades apartadas, mejorar la atención en salud y esperamos con los doctores acá construir y con las autoridades un sistema que dé cuenta de las demandas de la localidad, entendiendo que esta es una de las más aisladas del país”, agregó Claudio Manzur, presidente del consejo de desarrollo del Hospital de Cochrane.

Por último, la directora del hospital de Cochrane, Miriam Navarrete, también tuvo palabras de agradecimientos para todos los equipos que montaron este operativo desde el Servicio de Salud hasta la propia comunidad y funcionarios y funcionarias del Hospital.

“Agradecer a todos quienes prepararon esto, los que hicieron posible que esta necesidad se pudiera concretar en una solución real, para acercar a los especialistas a la comunidad de Cochrane, donde es tan difícil acceder a la capital regional. La mejor palabra para definir mi sentir es gratitud”, finalizó.

Durante las próximas semanas uno o dos especialistas atenderán semanalmente en el Hospital de Cochrane en áreas como implantología, traumatología, neurología adulta, endodoncia, cirugía máxilofacial, entre otras y a fines de octubre la estrategia se replicará en hospitales de Puerto Cisnes y en noviembre Chile Chico.