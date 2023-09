Los integrantes de la Comisión de Salud del Senado manifestaron preocupación por la actual situación sanitaria del cáncer en Chile, enfermedad que afecta alrededor de 30 mil personas en el país. Durante la sesión del 27 de septiembre, en la cual participaron diversos grupos relacionados a pacientes oncológicos, Francisco Vidangossy, representante de la Fundación Cáncervida, señaló que desde marzo se ha venido manifestando esta preocupación al Ejecutivo.

Valparaíso.- Durante la sesión, los senadores integrantes coincidieron en solicitar al gobierno instruir al Ministerio de Salud para que otorgue todas las facultades financieras para la contratación de personal, bienes y servicios, de atenciones directas necesarias y que se pueda decretar una Alerta Sanitaria en Chile por el cáncer, por ser esta la primera causa de muerte en el país.

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, quien integra la Comisión de Salud, también recordó el error que supone el despido de los 12 mil honorarios Covid, ante los requerimientos para enfrentar los retrasos en las Listas de Espera GES, la cual registra alrededor de 15 mil pacientes oncológicos.

“Como Comisión de Salud del Senado hemos tomado un acuerdo unánime para que el gobierno decrete Alerta Sanitaria por cáncer. Esta situación requiere urgencia y sentido de unidad. Yo represento una región aislada – Aysén-, donde los pacientes deben ser trasladados y no solo eso, a veces llegan con sus exámenes a un centro de referencia y los tiempos ya están vencidos”, señaló la parlamentaria en el punto de prensa que se realizó al término de la sesión.

La senadora Órdenes instó a tener las prioridades claras y decretar una Alerta Sanitaria por el cáncer en Chile. “Las Listas de Espera son preocupantes, más de 15 mil garantías retrasadas. Ya estamos en un periodo post pandemia, por lo tanto, tienen que existir medidas adecuadas. En presentaciones anteriores uno de los grandes déficits era en la etapa de diagnóstico. Si no hay un diagnóstico oportuno, llegamos tarde, aunque estén todos los dispositivos y herramientas. Desde la administración del Estado, esto debe tener prioridad”, señaló durante su intervención.

Además, también sostuvo que, ad-portas de iniciar la discusión por el Presupuesto 2024, dentro de las prioridades se debe contemplar un pilar de salud con las garantías explícitas y con prioridad en las GES Oncológicas. Al mismo tiempo, instó a tener un foco en la prevención.

“Cerca de la mitad de los casos está todavía en etapa de diagnóstico y ahí es donde nosotros consideramos que se requiere un sentido de oportunidad, de eficiencia y celeridad en el trabajo que se realiza. Por eso, nuestro compromiso es que se mantengan las y los trabajadores que fueron contratados en el marco de la pandemia, porque vinieron a cerrar brechas históricas, como lo que estamos planteando hoy sobre la problemática del cáncer”, concluyó Órdenes al final del punto de prensa.

Dentro de los antecedentes que motivaron este llamado de Alerta Sanitaria, se hizo saber a la Comisión de Salud del Senado que el cáncer es la primera causa de muerte en Chile, que actualmente existen 86 mil hospitalizaciones en el país y 27 mil 400 muertes al año. Además, se hizo la consideración de que estamos ante una pandemia silenciosa y que, ante una serie de elementos, como la postergación de los diagnósticos, son más de 19 mil personas las que están esperando atención: 15 mil pacientes en Listas de Espera GES y más de 4 mil en listas de espera no GES.