A nivel regional, el parlamentario recalcó que es fundamentalmente la reactivación económica

Valparaíso.- “Vamos a tener una especial preocupación con la eficiencia y la oportunidad del gasto”. Así lo señaló el senador David Sandoval al referirse al ingreso del proyecto de ley de Presupuesto 2024, que comienza esta semana su trámite en el Congreso.

En ese sentido, el parlamentario dijo que “la reactivación económica, inversión en prioridades como salud, vivienda y educación, además del tema de seguridad”, son las grandes demandas que tienen las comunidades, por lo cual enfatizó que estarán atentos a cómo se gastan los recursos, considerando por ejemplo el caso Convenios o lo que pasó con muchos gobiernos regionales el 2022, los cuales “apelando a glosas especiales, hicieron traspasos de recursos en los últimos meses del año”.

Respecto del control del gasto en materia de transferencias, donde el Gobierno anunció una serie de cambios respecto de los GORES, Sandoval también estima necesario que ello se extrapole a los propios ministerios. “Seremos muy rigurosos en este proceso”, señaló.

En ese contexto, indicó que el 3,5% de crecimiento que se plantea en el proyecto de presupuesto debe tener un efectivo impacto en la reactivación económica del país. “Llevamos 10 años con tasas de crecimiento muy bajas y necesitamos revertir esta situación a la brevedad posible”, aseguró.

A nivel regional, señaló que hay que ver cómo se llevan a cabo las inversiones, sobre todo en materias que impactan en Aysén. “Qué va a pasar con la ruta 7, en materia de salud, educación, agricultura y programas, entre otros”, puntualizó.

El parlamentario hizo hincapié también en cómo los recursos que se ponen a disposición de los sectores se ejecuten oportunamente. “Que las licitaciones sean adjudicadas y que no entremos en este proceso de reevaluaciones de los estudios y las iniciativas no se concretan”, subrayó.

Otro tema que inquieta al legislador es el aumento de la cesantía, cuya última cifra la sitúa en un 9%, lo que a su juicio es consecuencia del cúmulo de recursos que terminan por no ejecutarse. “Se termina optando por la compra de equipamiento, entre otros, lo que en realidad no genera empleo. El Gobierno Regional de Aysén destinó más de cinco mil millones de pesos para la compra de maquinaria y equipos; bien por los municipios, pero esos recursos no generan el empleo que debe impactar en las comunas”, precisó.

“Esos son los desafíos que tenemos (que enfrentar) y en la región fundamentalmente la reactivación”, agregó Sandoval, quien insistió en que se “espera la máxima eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos en nuestra región y en el país”.