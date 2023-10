El diputado Miguel Ángel Calisto, el alcalde de Villa de O´Higgins, José Fica, y la presidenta del comité de vivienda Villa Austral, Daniela Espinoza, se reunieron con el General de Carabineros de Aysén, Patricio Santos, a quien le plantearon la posibilidad que esa institución ponga a disposición un terreno para el desarrollo del proyecto habitacional para las familias de este comité.

Coyhaique.- En la reunión, donde también participó el Core Felipe Klein y asesores del alcalde, el General Santos manifestó una buena disposición para avanzar en el tema. Según el diputado Calisto, “nos reunimos con el General de Carabineros para buscar una solución al comité Villa Austral de Villa OHiggins. Este comité no tiene espacio donde proyectar sus casas y la comuna no tiene terrenos disponibles para seguir creciendo. Por eso estamos conversando con Carabineros, como así también lo haremos con el Ejército, porque estas instituciones tienen terrenos bien ubicados en esta localidad”.

“Quiero destacar el trabajo de Daniela como dirigenta, como así también del equipo Municipal y del alcalde, José Fica, porque ya vemos la posibilidad real de conseguir un resultado concreto con una de las instituciones, por lo tanto esperamos tener buenas noticias de aquí al mes de noviembre y así las familias puedan acercarse a concretar le sueño de la casa propia”, indicó.

Por su parte, el alcalde da la comuna, José Fica, aseguró que “nosotros como municipio estamos muy empeñados para lograr los objetivos que persigue este comité de vivienda de Villa O´Higgins, que es tener un terreno. En nuestra localidad los espacios se agotaron. Hemos recibida buena recepción por parte de Carabineros y ahora nos queda reunirnos con el Ejército”.

Finalmente, la Presidenta del Comité Villa Austral, Daniela Espinoza, afirmó que “el diputado Calisto con el alcalde gestionaron una reunión con el General Santos de Carabineros, donde pudimos traspasar muy bien nuestra información con respecto a nuestra solicitud, explicándole que no hay más terrenos en Villa O´Higgins. Fue una muy buena conversa y quedaron de darnos respuesta de la factibilidad de poder ceder estos terrenos”.