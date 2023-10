En el contexto del mes de la concientización del Cáncer de Mama, la Diputada Por la región de Aysén Marcia Raphael, ha expresado su preocupación por las más de 14.000 personas que se encuentran con patologías oncológicas retrasadas.

Valparaíso.- Raphael ha valorado la decisión de la Comisión de Salud del Senado, que por decisión unánime le ha solicitado al Gobierno decretar alerta sanitaria, con el fin de permitir una ágil y efectiva movilización de recursos que permitan enfrentar las enormes listas de espera que tiene en la actualidad el sistema de salud.

“El mes de la concientización del Cáncer de Mama parte con tristes noticias. El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país y esto se suma a las 3.338 mujeres que se encuentran en lista de espera de garantías GES que padecen cáncer de mama y que se encuentran esperando una atención médica oportuna y digna” señaló Raphael.

Para la Diputada, estas cifras son absolutamente preocupantes, debido a que una detección precoz puede hacer la diferencia para que las mujeres que padecen esta enfermedad, puedan tener un mejor diagnostico y puedan recuperarse. Por lo anterior, es que se le ha hecho un llamado de atención al Gobierno con el fin de que puedan enfrentar la enorme lista de espera en patologías oncológicas, incluso poniendo en duda la aprobación de la partida de salud en el marco de la discusión del Presupuesto de la Nación 2024.

“La crisis de salud que vive Chile, no solo se traduce en las enormes listas de espera oncológicas que afectan lamentablemente a los más vulnerables, sino también en los más de 6.000 funcionarios de salud que a raíz del fin de la alerta sanitaria serán desvinculados. Estos funcionarios no merecen este trato por parte del Estado de Chile, ya que recordemos que cumplieron una labor esencial en los días más difíciles de la pandemia y que aportan enormemente en la atención de cientos de ayseninos”. Es por esto que, si no vemos señales claras del ejecutivo en decretar alerta sanitaria por cáncer y si no ponen pie atrás a la desvinculación de los más de 6.000 funcionarios de salud, que en Aysén cumplen labores indispensables como por ejemplo en la urgencia pediátrica, rechazaré la partida de salud. Sentenció Raphael.