El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, junto con el Director Regional de Obras Hidráulicas Francisco Real Bahamonde y equipo de profesionales, realizaron una reunión de participación ciudadana para dar a conocer a la comunidad los avances que a la fecha presenta la construcción del Servicio Sanitario Rural La Reserva, ubicado en la comuna de Coyhaique.

La autoridad regional de Obras Públicas en la oportunidad destacó la importancia de estas obras que para los y las vecinas “son fundamentales, porque gracias a ellas podrán contar con agua potable en sus hogares y en forma permanente. En este sector, tenemos vecinos que cada quince días deben comprar agua a $180.000 para poder consumir agua potable, para poder entregarle a sus hijos, a su familia este derecho básico. Para ellos es muy sacrificado, así que como Estado hoy nos hacemos cargo de esta situación y hemos generando las acciones para que cuenten con esta nueva infraestructura y crear este cambio que va a ser muy significativo para sus vidas. Sin lugar a dudas, será un importante ahorro para todas las familias que viven en este sector, así que estamos muy contentos como Ministerio de Obras Públicas que en nuestro gobierno de Gabriel Boric podamos cambiar la realidad de las personas mediante la construcción de esta

infraestructura que servirá de apoyo para sus vidas y futuros emprendimientos”

En esta reunión de participación ciudadana la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP informó a los actores involucrados los alcances y objetivos de la obra, el calendario de los trabajos, las medidas de mitigación por eventuales inconvenientes transitorios mientras se ejecutan las obras, recogieron y canalizaron inquietudes y sugerencias de las vecinas y vecinos e informaron acerca del cuidado y buen uso del agua y las obras.

Así lo refrendó, el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde, quien también destacó: ”Quiero felicitar al Comité de Agua Potable y su presidente, porque hemos notado que están muy comprometidos con este trabajo y con que esto salga adelante, y también felicitar a todos los vecinos porque la verdad es que hoy día fue contundente la participación, así que estamos contentos. El agua potable es fundamental para todos y todas las vecinas y nos ayuda también para el progreso de la región de Aysén. Este proyecto de $2560 millones, beneficia a 134 familias (400 personas), pero esperamos llegar a más familias en el futuro así que estamos viendo la posibilidad de hacer una modificación de $90 millones más para poder llegar a nuevas casas con agua potable que no estaban contabilizadas en el primer diseño. En este momento la red de distribución es de 15 kilómetros y contempla un estanque de 100m3 que entregaría el agua por gravedad, lo que disminuye los costos para los y las usuarias”.

Por muchos años la comunidad del sector ha anhelado poder contar con agua potable. Cada vez se ha ido poblando más el sector y existe harta necesidad de agua. En este lugar, la sequía se ha notado los últimos años, los arroyos se secan y en verano no hay agua, así que hay vecinos que viven donde tienen arroyos y en donde han podido captar agua en los meses de otoño, invierno y en un sector de la primavera, pero en verano no tienen agua; hay otros vecinos que tienen terrenos con sectores mallinosos y que han abierto pozos para poder sacar agua; y hay otros vecinos que no tienen arroyos y tampoco pueden hacer pozos, así que por muchos años han tenido que comprar agua a particulares, lo que afecta directamente al bolsillo familiar por los altos costos que esto significa.

Esta última es la situación del vecino del sector Ariel Elgueta, quien destacó la importancia de estas obras “es un proyecto súper importante, emblemático y que agradecemos de corazón. Yo compro 3 mil litros de agua, me sale $180 mil pesos cada vez, y con todo el ahorro de agua y ocuparla lo más racionalmente posible, yo compró dos cargas de esas al mes (6 mil litros y $360.000 al mes) para mi familia de cinco personas. Uno en esas condiciones aprecia el agua, respecto de cuidarla como algo valioso no solo para cocinar, para bañarse y montones de actividades. Entonces, sí nos cuesta eso; y con este proyecto la idea no es derrochar, es seguir cuidando el agua de todas maneras”.

Cristian Tillería, presidente del Comité del Servicio Sanitario Rural La Reserva Coyhaique comentó “si efectivamente estamos muy satisfechos con los avances como comunidad. Junto con el SEREMI y el Director visitamos parte de las obras, y lo que nos mantiene muy contentos es que las obras se están ejecutando de acuerdo al programa. Hoy en día nos informan un 65% de avance que es más o menos equivalente al porcentaje de avance del tiempo transcurrido del contrato, así que la verdad es que se proyecta un buen término. Nos sirve de mucho en el día a día, pero efectivamente al no tener agua potable, uno se da cuenta de lo complejo que en algunos casos es vivir de esa forma, en los períodos de invierno se congelan las captaciones precarias que tenemos o en verano se acaba el agua y hemos pasado dos a tres meses sin agua y la verdad es que se complica el día a día. Poder abrir la llave y tomar un vaso de agua de la llave, la verdad es que ese día va a ser memorable y no tengo duda de que todos los vecinos vamos a estar orgullosos de nuestra labor en conjunto con el Ministerio por supuesto, de poder llevar a cabo un proyecto de este tipo”.

En tanto, para Ángela Ulloa, vecina e integrante del Comité del Servicio Sanitario Rural La Reserva Coyhaique “creo que es un proyecto súper relevante para la comunidad que habitamos el camino y alrededores de La Reserva Coyhaique, porque nos va a mejorar la calidad de vida, sobre todo en tiempo de verano -que parte desde diciembre hasta abril- y nos quedamos sin agua, por lo tanto nos limita a hacer muchas cosas de nuestra vida cotidiana y además, eso nos genera problemas porque tenemos que comprar agua, así que creo que es un proyecto relevante y también durante el invierno al producirse tanta nieve y tanta escarcha muchas veces a los vecinos se les congelan las cañerías, así que creo que es un proyecto que se ha soñado por años y estamos contentos de las nuevas noticias y de saber que alrededor de febrero o marzo ya el proyecto estaría concluido, así que muy contentos por eso”.