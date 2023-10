La experiencia permitió a las y los estudiantes colaborar desde sus conocimientos disciplinarios a una perspectiva integradora a problemas territoriales complejos de la Región de Aysén.

Chile Chico.- 33 estudiantes de las carreras de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Forestal y Agronomía de la Universidad de Aysén, acompañados de académicos y académicas de la Universidad de Aysén se trasladaron hasta la comuna de Chile Chico para recoger las perspectivas multisectoriales tanto de la administración pública, como de las comunidades locales, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la región en consonancia con los planes de estudio basado en el progreso científico y tecnológico disponible.

Gabriel Núñez, director de Vinculación con el Medio de la UAysén, destacó la importancia de la vinculación territorial en la formación de los y las estudiantes. “La Universidad de Aysén busca orientar un proceso formativo conectado con el entorno y proyectar sus actividades curriculares en sintonía con los desafíos regionales, vinculando sus programas de formación con los ejes considerados estratégicos, potenciando el desarrollo del territorio a partir de la exploración de nuevos escenarios y formando profesionales que respondan a los desafíos nacionales y locales”.

La metodología utilizada en estas instancias se basó en el enfoque de Aprendizaje más Servicio (A+S), que implica el aprendizaje activo y la contribución a la comunidad. A través de esta metodología, se espera que las necesidades territoriales identificadas puedan ser abordadas posteriormente en nuevos espacios de aprendizaje interdisciplinario, donde las y los estudiantes aplicarán sus conocimientos en proyectos que beneficien directamente a la comunidad local.

El despliegue territorial se centró en la ciudad de Chile Chico, con el objetivo de conocer la experiencia de trabajo de organizaciones de la localidad, como la Comunidad de Aguas de Chile Chico identificando los elementos teóricos y prácticos que impulsan sus trayectorias, así como sus dificultades, brechas y proyecciones en sus actividades. Para lograrlo, se convocaron estudiantes de ingeniería civil informática, ingeniería forestal, ingeniería civil industrial y agronomía, quienes aportaron perspectivas y enfoques diversos para comprender mejor las debilidades, amenazas, desafíos y oportunidades de los distintos actores del territorio.

Andrea Berrocal, presidenta de la Comunidad de Aguas de Chile Chico, destacó la importancia de que los y las futuras profesionales se involucren con la comunidad para entenderla y para que la labor final tenga sentido y genere un impacto duradero. “Contar con una mirada diversa a partir de alumnos de distintas carreras en terreno te abre perspectivas, desde la identificación de un problema hasta la forma en que puede abordarse desde la multidisciplina e interdependencia. Te muestra como la interdisciplina es más abarcativa, prometedora, e innovadora”, indicó.

Asimismo, la delegación de la Universidad de Aysén tuvo la posibilidad de participar en una charla de planificación estratégica realizada por la Municipalidad de Chile Chico, además de visitar obras de mejoramiento del sector Jeinimeni del Parque Nacional Patagonia, conocer la nueva infraestructura del Hospital Público de Chile Chico, y el huerto Río Jeinimeni.

Por su parte, Paulina Flores, académica y jefa del departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la UAysén, indicó que se buscará dar continuidad a esta iniciativa durante el próximo año. “Es fundamental que los y las estudiantes de las distintas carreras del departamento comprendieran y constataran las reales necesidades y problemáticas que enfrentan las comunidades, es por ello que esperamos continuar año a año, repitiendo esta experiencia, además queremos realizar un seminario para dar a conocer la experiencia y mantener el contacto con los distintos actores locales, para lo cual una de las proyecciones es la realización de tesis con nuestros y nuestras estudiantes, en las áreas de ciencias aplicadas de la ingeniería y de biósfera sustentable, como una forma de entregar propuestas y materializar soluciones desde la Universidad de Aysén”, señaló.

Aurora Pino, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, destacó que “fue una experiencia muy enriquecedora, me permitió conocer y empatizar mejor con las realidades locales, y pude conectar todo lo que he aprendido en aula estos últimos años con las problemáticas observadas, sin duda, fue una excelente instancia para mí desarrollo profesional”.

Finalmente, el Director de Vinculación con el medio, señaló que este tipo de iniciativas forma parte del sello formativo de los estudiantes de la casa de estudios. “El despliegue territorial y la vinculación con distintas comunidades de la región, permite reforzar no solo el aprendizaje práctico de nuestros estudiantes, sino también que adquieran mayores herramientas para enfrentar los desafíos de sus disciplinas y entornos de manera más efectiva, contribuyendo al crecimiento sostenible y holístico de la Región de Aysén”, indicó Gabriel Núñez.

Estas actividades estuvieron acompañadas por el dúo de cuerdas de la Universidad de Aysén, quienes realizaron intervenciones musicales en distintos lugares de la comuna, como parte de la itinerancia que busca llevar el trabajo que se realiza desde la Unidad de Extensión de la UAysén, fuera de la capital regional.