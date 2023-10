Parlamentario señaló que en un país que proyecta 0% de crecimiento este año, se debe tener la capacidad de compatibilizar las exigencias ambientales con la actividad económica.

Valparaíso.- “El problema radica en la mirada que nosotros tenemos del territorio”. Así lo señaló el senador David Sandoval en la comisión de Pesca del Senado, instancia que recibió la exposición de la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, a fin de conocer la postura del Gobierno sobre el rol de la industria salmonera en la zona sur austral de nuestro país y el alcance del oficio remitido a distintos ministerios sobre cómo procede la aplicación de la ley 21.600 que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En su intervención, Sandoval dijo que aquí “no hay ninguna batalla ganada o perdida”, refiriéndose al trámite de la nueva ley SBAP, sino que por el contrario “hay urgencia de generar un desarrollo que sea inteligente, que cumpla con las formalidades”, enfatizando que en ello se tienen que considerar “las vocaciones productivas que tienen las regiones, que en la zona sur austral es la industria de la pesca en general”.

Al respecto, recordó que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha señalado una posición crítica respecto de la industria salmonera, lo que “no podemos negar porque está en la prensa, lo ha dicho en todos lados, partiendo desde Magallanes”, declaraciones que su juicio tienen “un impacto significativo, porque cuando se plantea desde la primera magistratura del país posiciones de esa naturaleza, eso genera un efecto dominó que evidentemente influye”.

En esa línea, el parlamentario afirmó que “la región de Aysén ya no quiere más parques, sino que un desarrollo efectivo”, recordando que más del 80% del territorio está compuesto por parques, reservas y tierras fiscales y considerando los problemas que tiene la zona, entre ellas, la falta de generación de actividad económica. “Tenemos que hacernos cargo de esta realidad”, enfatizó.

Por lo mismo, subrayó que hay que tener la capacidad de compatibilizar las exigencias ambientales con la actividad económica, considerando que Chile proyecta un cero por ciento de crecimiento para este año, más una desocupación del 9%. “La región no quiere transformarse en un basurero de restos salmoneros ni que arrasemos con nuestros bosques ni con las cosas que tenemos y nuestra región tiene especial preocupación por el tema ambiental. (Pero) nadie va a invertir si no hay seguridad ni estabilidad en ciertas cosas”, indicó.

“La gente de la región dice por qué tenemos que mirar el desarrollo desde afuera si ni siquiera tenemos un camino con el resto de Chile”, agregó, profundizando en que “queremos un desarrollo real, posible y efectivo, donde nuestras capacidades se lleven adelante. Tenemos enorme vocación en muchas áreas, pero no son suficientes para sostener todo el desarrollo en la región de Aysén”.

Cabe señalar que en la jornada también intervinieron dirigentes vinculados al mundo acuícola en Aysén, entre ellos, el presidente de la cooperativa de trabajadores de la empresa Friosur, Mariano Villa, el presidente del sindicato de la empresa MOWI, Abraham Abad y el vicepresidente de ACUIPROV, Honorino Angulo.