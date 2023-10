La casa de estudios regional abrió las dependencias del Campus Lillo recibiendo comunidades educativas de seis liceos y colegios de Coyhaique y Puerto Aysén para difundir la oferta de pregrado, vías de acceso y las becas y beneficios que brinda la Universidad de Aysén.

Coyhaique.- Con la realización de su segunda Jornada Puertas Abiertas del año, la Universidad de Aysén lanzó el proceso de admisión regular y especial para el 2024 ya que a fines de noviembre cientos de jóvenes rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y en este contexto, y con la finalidad de entregar la mayor cantidad de información para que los/as jóvenes de la región puedan acceder a la educación superior, es que la casa de estudios abrió sus instalaciones para entregar información sobre sus carreras, beneficios y vías de ingreso.

A la mencionada actividad asistieron aproximadamente 250 personas, mayoritariamente estudiantes de enseñanza media del Colegio Alborada, Colegio Diego Portales, Colegio Mater Dei, Liceo Altos del Mackay, Centro de estudios Patagonia y del Colegio Santa Teresa de Puerto Aysén. No obstante, también la casa de estudios recibió la visita de egresados/as, padres, apoderados y docentes.

Cabe señalar que la jornada, realizada por la Universidad de Aysén desde el año 2017, contó con stands por cada una de las ocho carreras que impartirá la casa de estudios estatal el próximo año, los que fueron atendidos por académicos de la Universidad Aysén, además de información sobre becas, beneficios, acompañamiento académico, talleres extraprogramáticos y sobre las posibilidades de movilidad estudiantil con las que cuenta la UAysén.

En la oportunidad, Lorena Millar, Directora Académica de la casa de estudios, señaló la importancia de esta actividad para la UAysén y para las comunidades educativas que visitan las instalaciones. “Bueno hoy día nos encontramos en nuestra segunda Jornada de Puertas Abiertas del 2023 en donde hemos abierto nuevamente las puertas de nuestra universidad para darles a conocer lo que hacemos y también para dialogar con nuestra comunidad y acoger a estudiantes de distintos establecimientos educativos. Lo que hacemos es darles a conocer nuestra oferta de las ocho carreras con las que cuenta la Universidad de Aysén y para ello académicos y académicas, docentes y también estudiantes, colaboran para darles a conocer lo que se hace en cada una de ellas, darles a conocer la malla y también poder conocer las dependencias y nuestros espacios por donde se vive la universidad. Así que estamos muy contentos, es una jornada que está muy bien organizada por el equipo de Admisión, así que damos las gracias y les invitamos a seguir participando de estas instancias”.

Por su parte, Rubén Almonacid, profesor del Colegio Diego Portales valoró la actividad organizada por la Universidad de Aysén. “Particularmente para un estudiante de cuarto medio, yo lo veo como una posibilidad de acceder a información veraz, de manera oportuna ya que la información está en las redes pero a veces está dispersa, entonces es importante que esté centrada en un solo lugar. Los chiquillos pueden venir aquí, hacer las consultas y realizar esta interacción con los distintos profesores que existen o sea, conocer la universidad desde adentro, esa es la idea y me parece que la Universidad de Aysén aporta un poquito eso porque muchos niños tienen expectativas y ven afuera de la región desconociendo la oferta académica que hay en la región de Aysén. Esa posibilidad se valora y es positiva para los estudiantes y en esta jornada que se realiza vamos constatando en el curso que les gusta venir para acá y le gusta saber qué posibilidades tienen aquí en la región”, señaló el docente.

Respecto al lanzamiento del proceso de Admisión Regular y Especial que en la ocasión realizó la casa de estudios regional, David Vásquez, coordinador de Admisión de la Universidad de Aysén detalló las vías de ingreso entre otros antecedentes. “Hoy día lanzamos la admisión de la Universidad Aysén, difundimos las vacantes para cada una de las carreras que impartimos y contemplamos por supuesto la Admisión Regular que es la que los estudiantes que postulan por la vía de la prueba PAES, pero también hemos lanzado la Admisión Especial, que es una vía muy importante para nosotros. Los estudiantes de la región y de otras regiones del país pueden postular por Admisión Especial a través de un formulario que va a estar habilitado desde el 10 de octubre y hasta el 29 de diciembre para postular a cualquiera de las ocho carreras ya que tenemos 26 vacantes en total distribuidas equitativamente entre ellas, considerando criterios de inclusión, de diversidad, de sello regional y de contexto especial. Se pueden informar en detalle en la página web www.uaysen.cl para que postulen y si necesitan orientación, pueden venir al Campus Lillo donde estamos atendiendo diariamente en Eusebio Lillo 667 o también comunicándose a través de las redes sociales de la Universidad o a través del WhatsApp que está publicado nuestro sitio web”, especificó.

Finalmente, Natalia Cantín, estudiante de cuarto año de Psicología de la Universidad de Aysén, se refirió a su positiva experiencia en la casa de estudios e hizo un llamado a los y las jóvenes a informarse y postular. “Bueno mi experiencia en la universidad ha sido súper positiva en el sentido de que he podido entablar confianza con mis profesores, he ido conociendo a personas nuevas como mis compañeros y he ido relacionándome con gente de otras carreras, entonces uno va aprendiendo un poco de todo. La Universidad Aysén cuenta con varias carreras, entonces yo los invito que se informen de las mallas curriculares que tiene cada una de ellas, de las vías de ingreso y también invitarlos a ser parte de la Universidad Aysén, ya que la Universidad Aysén forma personas para la región y eso es un sello súper importante que nosotros como regionalistas tenemos que cumplir”, enfatizó la estudiante.