Más de 45 empresas contratistas participaron en Workshop realizado por el gobierno del presidente Gabriel Boric a través del MOP para impulsar nuevas licitaciones de obras que significarán para las personas alrededor de 3000 empleos permanentes y de calidad.

Coyhaique.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa junto al Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales y el equipo de Directores Regionales MOP de Aysén, en el marco de realización de Workshop de Cartera de Proyectos Futuros en dependencias del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Santiago, esta mañana anunciaron 41 nuevas licitaciones para realizar el último trimestre de este año y principios del año 2024, con una inversión asociada de 470 mil millones de pesos.

El anuncio que fue muy bien recibido por las más de 45 empresas contratistas que participaron en esta actividad, tenía como objetivo impulsar entre ellas, las licitaciones de proyectos en este último trimestre y el año 2024 para que participen con propuestas de ofertas en cada una de las licitaciones, las que abarcan una amplia gama de obras en materia de seguridad ciudadana, desastres naturales y emergencia; en integración territorial, conectividad y movilidad; en desarrollo social cultural y científico y en seguridad hídrica.

Así lo detalló, el SEREMI del MOP, Patricio Sanhueza Ulloa quien destacó esta instancia en que el gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de Obras Públicas está entregando nuevas oportunidades a la industria, lo que significará dinamizar y fortalecer la economía regional con la entrega a las personas de alrededor de 3000 empleos permanentes en el tiempo y de calidad, mediante la ejecución de un plan de licitación de obras que mejorará las condiciones de vida de las familias en la región de Aysén.

“Como Ministerio estamos promoviendo todas las obras que pretendemos llamar a licitación. A nivel regional son 41 nuevos contratos que vamos a llamar a licitación con una inversión de $470 mil millones presupuestada para el año 2023 y esto se replica los primeros meses del año 2024. Vamos a tener una gran distribución territorial en donde las comunas de la región de Aysén van a contar con obras vía la ejecución de este Plan. Destacamos como relevante la diversidad de estas obras, porque tienen un gran y significativo enfoque en la pavimentación de la Ruta 7 Sur, así como también tienen gran participación los Servicios Sanitarios Rurales que pretendemos ejecutar, y en esta misma línea de cumplimiento de los compromisos presidenciales es muy importante para nosotros el llamado a licitación en los próximos meses de dos nuevas naves, una complementaria para el lago General Carrera y durante el año 2024 una nueva nave para el lago O´Higgins. En esta actividad han participado no solamente empresas contratistas incluidas en el Registro de Contratistas de obras mayores -por cuanto son obras mayores las que estamos promoviendo, porque ya lo hicimos con las obras menores- así como también han participado varios astilleros. Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado esta actividad. Hemos podido dar cuenta de las obras, así como también aclarar dudas en torno a estos procesos”, afirmó el SEREMI del MOP de la región de Aysén

A esto se suma, el importante anuncio que realizó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que a nivel nacional el Ministerio licitará más de 550 obras, por alrededor de 1.6 billones de pesos, en los próximos tres meses. Estas licitaciones son una inversión directa del MOP, a través de sus direcciones de Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos y Arquitectura, que, se estima, generarán 35.000 empleos mensuales a nivel nacional.

“Estas son obras que benefician directamente a las personas. En la cartera de proyectos a licitar hay escuelas, mejoramiento de caminos, construcción de colectores de aguas lluvia, canalizaciones, conservaciones en cuencas, estadios municipales, entre otros”, explicó la ministra López, quien además agregó que “estas obras mejoran la calidad de vida de las personas y también la productividad de nuestro país, en términos de que vamos a disponer de mejor infraestructura, más habilitante, y eso nos va a permitir hacer las cosas de una mejor manera”.

A nivel regional, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales expresó la importancia de generar este tipo de acciones para contar con mayor inversión en la región de Aysén, indicando al respecto que “la misión hoy día la cumplimos con creces. Tuvimos la participación de más de 45 empresas que asistieron a esta invitación que hizo la ministra de Obras Públicas junto con todo el equipo técnico del Ministerio y el SEREMI de Aysén con su equipo de Directores Regionales, para justamente plantearles la tremenda inversión que se viene el último trimestre de este año en obras en todo el país, pero en particular en nuestra región que son 41 obras y más de 470 mil millones que se van a licitar; pero también otras cosas que eran necesarias transmitir a las empresas que tienen que ver con la seguridad de nuestro territorio, la accesibilidad de salud, el impacto en las personas lo que implica la inversión pública y queríamos estimularlos para que se sientan parte del desarrollo de nuestro territorio y tuvimos una muy buena respuesta y participación, varias dudas y varios temas que se pudieron resolver, así que esperamos que siga esta tendencia de que en cada licitación que realice el Ministerio de Obras Públicas hayan varios oferentes de los cuales podamos tener de donde elegir de manera muy adecuada, los proyectos que necesitamos en nuestro territorio”.

Todos los proyectos que se están impulsando en las distintas comunas y sectores de la región, así como también en sus diversas áreas de gestión fueron destacados por las empresas constructoras participantes, quienes también señalaron la importancia de la conectividad e integración territorial de la región de Aysén, mediante la ejecución de infraestructura.

Giordi Escorcia Director de Proyectos de la Empresa Inbed indicó: “Me ha gustado mucho la presentación de la región en sí misma la que ha sido particularmente emocionante, explicando todos los detalles, explicando lo aislado que se encuentra esta región del resto de Chile, tan cerca y tan lejos a la vez. Con respecto a la Cartera de Proyectos, también me ha parecido bien interesante toda la inversión que se va a realizar, particularmente se ha visto como un intento de llegar a una región históricamente aislada dentro del mismo Chile. Yo creo que va a ser súper interesante para los habitantes de la región, no solamente tener mucha más conectividad, sino también saber que el Estado no se olvida de ellos”.

Para Roxana Gil, Gerente de Contratos y planificación de Obras en la empresa FG Ingeniería y Construcción que lleva un par de años trabajando en el área de vialidad y arquitectura y con tres contratos en zonas extremas señaló “yo creo que hace tiempo no veía una región en donde vinieran todas sus autoridades, todos sus directivos que finalmente son los que se tienen que poner de acuerdo para sacar adelante esta Cartera de Proyectos en todos los ámbitos que hoy vimos junto al Seremi de la región. Para nosotros es muy importante como contratistas poder ver este tipo de proyectos e iniciativas, obviamente lo que van a hacer es poder dar a las empresas como nosotros la oportunidad de poder generar mayores recursos, por lo tanto generar más empleo y también más riqueza para nuestro país, lo que es sumamente importante, así que yo agradezco a la región y a las autoridades que nos dejaron invitados. Están bien interesantes los proyectos, lo que habría que actualizar son las ficha de MIDESO con los reajustes, porque el incremento hoy en día ha sido más menos del 35% respecto a los valores que se manejaban antes de la pandemia, así que los felicito porque tienen una gran cartera de proyectos y estamos encantados de ir a participar”

En tanto, Claudia Pool, representante de la Oficina Bice Arquitectos señaló: “Me parece súper interesante este empuje que están haciendo, de todas maneras va a generar una sinergia, tanto en infraestructura en desarrollo cultural, desarrollo social, en conectividad que es muy importante, el tema del agua junto con todos los proyectos Hidráulicos de los APR y todas las obras de Arquitectura, que están en ejecución en este momento y también obras de Arquitectura que podrían venir más adelante, con este impulso que se le va a dar a la región, así que súper agradecida con la invitación y esperando con ansias que aparezcan más proyectos, más iniciativas, más ejecución de obras y sobre todo más diseños de Arquitectura”