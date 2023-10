Ante la incertidumbre que aún tienen los estudiantes del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Los Lagos por su futuro académico, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a quien le reiteró la necesidad de buscar una solución regional para estos cerca de 400 jóvenes que se han visto afectados por los problemas financieros de esta casa de estudios.

Valparaíso.- Calisto aseguró que “nos reunimos con el Subsecretario, porque estamos pidiendo una intervención por parte del Gobierno, pero que no signifique reubicar a los estudiantes en casas de estudio fuera de la región, porque muchos estudiantes de Aysén trabajan o incluso son padres y madres, por lo que no pueden mandarse a cambiar a otras partes del país a terminar sus estudios”.

“Acá hay una corresponsabilidad del Estado, porque no ha hecho su pega, que es fiscalizar que estas instituciones funcionen como corresponde. Hemos pedido que estos estudiantes puedan terminar, por ejemplo en el CFT Estatal de la Región, la Universidad Regional, en Inacap o incluso vía on line, que podría ser una alternativa para algunas carreras”, indicó.

El legislador indicó que “el Estado no se puede desentender, tiene una responsabilidad ocn los cerca de 400 alumnos, los profesores y trabajadores del CFT e IP Los Lagos. La Junaeb también tiene un rol que cumplir, porque tiene que garantizar que ellos puedan mantener los beneficios el próximo año”.

Por su parte, el subsecretario Orellana le manifestó la disposición del Gobierno para buscar una solución a esta problemática. “Según le comentamos al diputado desde el Gobierno hemos estado trabajado incansablemente para poder pronto tener los resultados administrativos que nos permitan intervenir de manera clara y nítida en el IP y CFT Los Lagos, que la Superintendencia ha recomendado su cierre. Para activar estos mecanismos se requieren una serie de trámites que se tienen que hacer según el debido proceso, pero estamos trabajando con celeridad”.

“Quiero darle la tranquilidad a las y los estudiantes, porque nosotros por ley estamos obligados a dar todas las condiciones ara que ellos culminen sus ciclos formativos, ya sea en otras instituciones a través de una reubicación, o en la misma institución a través del administrador que tenemos que nombrar”, afirmó.

Finalmente, el Subsecretario señaló que “damos esa certeza y queremos dar esa tranquilidad, la Superintendencia está en constante comunicación con los estudiantes, lo mismo desde la Subsecretaría. Nos interesa hacer los cambios normativos para encarar el futuro, porque esto no puede volver a ocurrir, no es aceptable que se especule con el derecho a educación de las personas, por lo tanto vamos a introducir cambios normativos que nos van a permitir reaccionar de mejor manera como Estado y evitar que estas situaciones se repitan”.