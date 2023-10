Parlamentario destacó que con ello se podría definir una estrategia clara enfrentar los problemas que tiene la región en esta materia

Valparaíso.- El senador David Sandoval valoró la disposición mostrada por el ministerio de Energía, encabezado por el ministro Diego Pardow, a priorizar para 2024, un plan estratégico de energía para la región de Aysén. Esto, durante la discusión que se dio en la subcomisión mixta de Presupuesto que analizó esta semana la partida de recursos que involucra a dicha cartera.

Al respecto, Sandoval explicó que es importante poder avanzar en esta iniciativa para Aysén, considerando los distintos problemas que tiene la zona en temas de suministro, generación y distribución, precisamente “por no tener un sistema que asegure las posibilidades de crecimiento y expansión que tanto se necesita”, resaltando por lo mismo los esfuerzos que en tal sentido ha realizado la empresa Edelaysen “instalando plantas solares, cambiando los centros de generación eólico de Alto Baguales, etc.”.

En esa línea, Sandoval enfatizó que contar con este plan en la región “nos permitirá definir un camino muy importante”, considerando que, por ejemplo, la región de Magallanes tiene un subsidio de calefacción de cerca de 55 mil millones de pesos al año. “El 40% del presupuesto del ministerio de Energía se va a Magallanes para cubrir este famoso subsidio, que les permite vivir en una mejor calidad de vida. La región de Aysén está lejos de ese mecanismo, sin embargo, vivimos dramas de calidad de la calefacción, contaminación, entre otros, en donde este plan estratégico debería llevar a buscar una estrategia para enfrentar los problemas de energía de una manera distinta”, subrayó.

Ley de sistemas aislados de generación

Otro de los temas planteados en la subcomisión, fue la necesidad de avanzar en una ley de sistemas aislados, considerando que a finales del presente año el Ejecutivo se comprometió a presentar una iniciativa que aborda los sistemas medianos de generación, lo cual había quedado estipulado en un protocolo de acuerdo que se firmó durante el trámite del Presupuesto para el año 2023, lo que fue una gestión realizada por el propio Sandoval.

En ese sentido, el legislador destacó que en la región “tenemos muchos casos de estos, como Guaitecas, Raúl Marín Balmaceda, Tortel, entre otros”, señalando la importancia de poder concretar una iniciativa que permita abordar los problemas que se generan. “Permanentemente nos vemos enfrentados a las quejas de las comunidades porque no tienen agua, porque no tienen suministro eléctrico regular, porque no tienen combustible para echar a andar los motores”, explicó.

Frente a este escenario, el parlamentario explicó que “el ministro (Pardow) comprometió, en el primer semestre del año 2024, el ingreso de un proyecto de ley que permita regular los sistemas aislados, cuyos efectos en Aysén son fundamentales”