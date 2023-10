En la oportunidad, se abordó además de manera muy general la puesta en marcha del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil que reemplazará al SENAME

Coyhaique.- Más de 100 personas participaron el pasado martes del Seminario “Desafíos en el trabajo con jóvenes en conflicto con la Justicia: Aportes y buenas prácticas desde la Región de Aysén” actividad organizada por el Servicio Nacional de Menores, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH y Corporación Opción y que realizó en el auditorio del Museo Regional de Aysén, y que contó con la participación de autoridades regionales y profesionales de distintos servicios públicos.

Dicha instancia tenía como objetivo promover el reconocimiento de buenas prácticas en el desarrollo de la intervención en el trabajo con jóvenes en conflicto con la Justicia, generando un espacio que permita el diálogo en torno a desafíos que implica este trabajo en nuestra región, haciendo un punto de inflexión entre el proceso de transformación de la política pública y lo que se deviene para los respectivos equipos regionales.

Cabe mencionar que la actividad contempló la intervención de cinco expositores, en primer lugar, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro abordó el “Contexto de la Reforma en el Sistema Penal Juvenil en Chile y sus desafíos”, posteriormente el coordinador de Proyectos de Corporación Opción Osvaldo Vásquez hizo lo propio con “Expresiones de violencia y desafíos para su abordaje”, luego el Coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil del SENAME, Gonzalo Inostroza expuso sobre “Intersectorialidad como punto de encuentro: La relevancia de la Gestión Intersectorial en el contexto actual” para finalizar con la temática “Prácticas innovadoras en el trabajo con jóvenes en conflicto con la Justicia” a cargo de André Briand Director del Programa Multimodal y Mónica Cuevas Directora del Programa de Intermediación Laboral, ambos de Corporación Opción.

Respecto a esta instancia, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro explicó que “ha sido un gran desafío poner en valor todo el proceso de intervención en la problemática de los jóvenes infractores de ley desde Sename, Corporación Opción y la Seremía hemos abordado esta temática, hemos tenido un marco de asistencia bastante bueno, una interpelación a través de las preguntas y del foro para poner estos temas en valor, ver cómo estamos haciendo la intervención en materia de infractores de ley, como podemos ir relevando las buenas prácticas que están ejerciéndose, como las tomamos como insumos, como base para el Servicio de Reinserción Social Juvenil que se viene en forma gradual pero ya en la macrozona norte comienza el 2024, el 2025 en la macrozona sur y en particular en la región de Aysén, y desde allí es que tenemos que tener esta conversación, este diálogo para que el intersector, las distintas instituciones hagan esta intervención con los jóvenes que permita reinsertarlos y poder recuperarlos cuando han comenzado el camino delictual, y poder ser incorporados a la sociedad para su aporte positivo”.

Mientras que el Sicólogo y coordinador de proyectos de Corporación Opción Osvaldo Vásquez indicó que “como Corporación Opción venimos trabajando conjuntamente con el Sename hace más de 20 años y junto con mejorar las prácticas asumir los desafíos también vemos el nuevo escenario que se nos viene con respecto a este nuevo sistema y también queremos ajustarnos y hacer aportes para tener mejores resultados, ser más eficientes y eficaces con la respuesta de los programas”.

La profesional del sub departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Carolina Mondaca y participante de la actividad, valoró este tipo de espacios indicando que “me parece excelente, creo que es importante en el trabajo intersectorial que se note quién lidera esos temas, por supuesto que en conflictos con la Justicia debe liderarlo el Servicio Nacional de Menores, debo decir que es la primera instancia en los 10 años que llevo trabajando en el Servicio de Salud, donde el Sename nos convoca a este tipo de instancias, así que me parece del todo pertinente, ponencias justas, tiempo justo y bonito volver a encontrarse hablando de las juventudes”.

Finalmente, Pabla Erices Urenda Directora (s) del Servicio Nacional de Menores destacó la importancia del trabajo intersectorial en esta temática señalando que “yo creo que el mensaje que nos queda en el fondo, es la importancia de la articulación en la intersectorialidad, la labor de trabajar en proceso de intervención con jóvenes que han infringido la ley no puede depender de un servicio en este caso del Servicio Nacional de Menores, es una labor complementaria e integral que es transversal a las distintas áreas de la sociedad y todos los que estamos acá tenemos un granito de arena que aportar, en esa interrelación es donde podemos aportar en proceso mucho más personalizados, mucho más completo e integral que le pueda brindar al joven la totalidad de las respuestas o de la oferta que requiere de acuerdo a sus necesidades, el mensaje es ese, que no podemos solos afrontar o abordar el ámbito de la intervención en la infracción de ley sino que necesitamos hacerlo de manera complementaria”.