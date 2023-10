La jornada “Explorando las fronteras del conocimiento” reunió a investigadores, investigadoras, estudiantes y tesistas quienes compartieron los objetivos, resultados y enfoques de las distintas investigaciones que desarrollan al interior de la casa de estudios.

Coyhaique.- Organizado por el Centro Puentes de Investigación en Salud y Centro Patrimonio Mitológico de la UAysén, el congreso dio a conocer los trabajos de investigación que académicas/os, investigadores, estudiantes tesistas, egresadas/os y tituladas/os, realizan en la Universidad de Aysén, con el objetivo de presentar los resultados obtenidos, generar colaboración y reflexionar acerca de nuevos desafíos.

Enrique Urra, rector de la UAysén, destacó la relevancia de la realización de este congreso. “Es muy importante que podamos generar estos espacios de manera recurrente, con un espíritu de comunión universitaria y seguir trabajando en las necesidades y problemáticas territoriales, porque todo nuestro quehacer universitario, la investigación y la docencia, tiene que tener pertinencia regional, de la mano de la interdisciplinariedad”.

Durante los dos días, los y las participantes abordaron una amplia gama de temas de investigación: desde el desarrollo biomédico, la medicina traslacional y la tolerancia de los bosques de Nothofagus obliqua a la escasez hídrica, la importancia de la mitocondria en la biología del cáncer, la inclusión laboral y atención Integral en salud de niñeces y adolescentes trans en la Región de Aysén, junto a temas con alta urgencia territorial, tales como la contaminación ambiental, el secado artificial de leña y la prevalencia de Helicobacter pylori. Además, se exploraron temáticas de vanguardia tales como la microscopía de Fuerza Atómica, así como modelos matemáticos en salud, energía y ecosistemas.

El congreso también brindó un espacio para la presentación de pósters científicos y culminó con el reconocimiento de las y los participantes por su participación en el congreso. Este evento no solo destacó la importancia de la investigación en la Universidad de Aysén, sino que también fomentó la colaboración y el compromiso con la generación de conocimiento en la Región de Aysén.

Carla Basualto, académica del departamento de Ciencias de la Salud de la UAysén y directora del Centro Puentes, destaca la importancia de conocer las implicancias de las investigaciones que se desarrollan al interior de la institución. “Lo más importante era mostrar qué es lo que está haciendo, para que podamos entusiasmar a los y las estudiantes en lo que significa la investigación, en el glamour de la investigación y el sufrimiento de la investigación, que es algo que también se transmitió en las presentaciones. Lo que buscábamos cuando diseñamos este congreso era también que nuestros propios colegas, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y profesionales conocieran las temáticas que se trabajan en la Universidad y que son una fortaleza de la institución”, indicó

Rayén Marín, estudiante de segundo año de obstetricia de la UAysén, asistente al congreso destacó la posibilidad de participar en esta iniciativa. “Me di cuenta que los profesores nos enseñan y educan, yo no sabía que había tantas investigaciones con temáticas tan variadas. Fue una instancia muy educativa, me gustó mucho”.

Carla Águila, estudiante de cuarto año de enfermería de la UAysén, expuso la temática de la tesis de pregrado, que aborda los factores sociodemográficos que afectan la adherencia farmacológica. “Me motivé a participar por el incentivo de mis tutores que me ofrecieron esta oportunidad. Fue una experiencia muy bonita en la que me sentí muy apoyada, aprendí mucho y fue muy interesante porque hay muchas investigaciones que yo no conocía”, comentó.

Por último, el director de Investigación de la UAysén Fabián Jaña, destacó el congreso como un hito para la universidad. “Es el primer congreso de todas las disciplinas universitarias que se investigan en cada uno de los departamentos, y aquí se dieron a conocer sus resultados, cómo se relacionan con las y los estudiantes y las proyecciones de las investigaciones realizadas en la Región de Aysén”, indicó.