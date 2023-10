Se trata de los comités Ilusión y Realidad y Llévame al Futuro que proyectan sus viviendas en la denominada chacra 31. Los comités Acusan falta de compromiso por parte de autoridades locales.

Coyhaique.- El Diputado Miguel Ángel Calisto sostuvo una reunión con los dirigentes de los comités Ilusión y Realidad y Llévame al Futuro, proyecto habitacional para 120 familias de Coyhaique que proyectan sus viviendas en la denominada chacra 31, y que a juicio del parlamentario y de los propios dirigentes de estos comités, ha tenido muy poco avance.

Es por estos motivos que los dirigentes enviaron una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, con copia al Ministro de Vivienda, donde solicitan que se agilice la tramitación para poder concretar la promesa de compraventa, lo que les permitiría postular a los subsidios. En la reunión con el diputado, también participó el CORE Felipe Klein.

Según el legislador, “estamos respaldando la demanda de 120 familias de los comités Ilusión y Realidad y Llévame al Futuro de Coyhaique. Sus dirigentas han trabajado mucho para sacar adelante este proyecto habitacional, pero lamentablemente el Serviu y el Ministerio no han tomado en serio este proyecto, no le han dado el mismo tratamiento que a otras iniciativas de vivienda”.

“A ellos no se les ha garantizado el compromiso de compraventa de los terrenos. Nosotros estamos insistiendo con el Ministro de Vivienda, para que considere que estos proyectos de la chacra 31 de Coyhaique concreten la promesa de compra venta. Con este trámite, ellos quedan en condiciones de poder postular a los subsidios”, indicó.

Calisto agregó que “hay familias que pagan altos arriendos, que están de allegados, todo en medio de una situación económica que es bien compleja en todo el país. Si el Gobierno quiere cumplir la meta de cerca de 500 mil o 600 mil viviendas en Chile, tiene que ponerse las pilas y avanzar con todos los comités”.

“Si esto se concreta, Coyhaique va a poder tener una opción de vivienda más para 120 familia.s a esto se les suma lo que se viene en la Chacra 40, donde trabajamos con los comités Villa Cordillera, Sueño de Todos y San Miguel, como así también las cerca de 1000 familias que se proyectan en la Chacra G 1”, afirmó.

Acusan que no hay avances ni compromiso de las autoridades

Por su parte, Ninfa Levicoy, presidenta del Comité Ilusión y Realidad, indicó que “le pedimos al diputado una reunión, porque en la región no hemos tenido avances ni tampoco el compromiso de las autoridades, como la Seremi y el Director de Serviu. Estamos entrampados en la compra de un terreno, que tiene todas las condiciones para construir. En su momento se llegó a un acuerdo económico y supuestamente en julio se iba a enviar todo a nivel central y así avanzar en la promesa de compra venta. Actualmente, encontramos que no hay ningún avance, no hay ningún compromiso de las autoridades”.

“Nos dijeron que llegó un documento donde se autorizan las platas para la mecánica de suelo, algo que nunca nos dijeron, porque supuestamente el terreno cumplía con todos los requisitos. Por eso recurrimos al diputado Calisto, que siempre nos está cooperando. A través de él, enviamos una carta al Presidente de la República, con copia al Ministro, porque acá en la región hemos hecho de todo y lamentablemente nuestras autoridades nos nos están apoyando y no nos están diciendo la verdad”.

Finalmente, la dirigenta señaló que “nuestros socios están bien complicados, porque hoy en día en Coyhaique arrendar una vivienda es terrible, muy caro y escazas. Yo me pongo en el lugar de mis socios y entiendo su inquietud. Nos pesa y desagrada no tener el apoyo de las autoridades regionales para dar solución para algo que es tan necesario en nuestro país, como es la vivienda”.