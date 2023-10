El legislador también acuso un mal estado de la ruta hacia cerro Castillo, por lo que envió un oficio al Ministerio de Obras Públicas pidiendo una mantención integral de estos caminos.

Coyhaique.- Consciente del mal estado de la ruta que une Balmaceda con Coyhaique y Puerto Aysén, tramo que es el más transitado en nuestra región, el diputado Miguel Ángel Calisto envió un oficio al Ministerio de Obras Públicas solicitando una mantención integral del camino, además de la instalación de señalética que permitan elevar los estándares de seguridad de la ruta.

Según el legislador, “estamos oficiando al Ministerio de Obras Públicas por las malas condiciones del camino entre Coyhaique a Balmaceda, como así también entre Coyhaique y Puerto Aysén. Esa ruta, que es la más transitada de la región, está en pésimas condiciones. Esto no puede ser, porque se está poniendo en riesgo a la población por la falta de mantenimiento”.

“Hacia Puerto Aysén la ruta está deplorable, sin mantención, sin la señalética necesaria y sin la iluminación que se requiere durante las noches y cuando hay lluvia. Hay sectores donde no se ve nada, no hay demarcaciones en el camino”, acusó el legislador.

Calisto agregó que “en el caso del camino a Balmaceda, la ruta está reventada en varios puntos, en el sector el salto, en las rectas cercanas a Balmaceda no ha habido mantención y el camino está pésimo producto de las escarchas y nevazones. Es fundamental que mejoremos las condiciones de esta ruta que es la principal de la región, porque hoy en día está abandonada y en muy malas condiciones”.

“También tenemos problemas en el camino que va a cerro Castillo. Está reventado y se nota abandono por parte del Estado. Hay tramos muy peligrosos donde los hoyos pueden generar accidentes graves”, indicó.

Finalmente, el legislador señaló que “también hace lagunas semanas oficiamos al MOP por la situación que afecta al tramo de ingreso a Coyhaique y de Puerto Aysén. Se trata de obras que quedaron abandonadas porque las empresas quebraron. Esperamos que prontamente, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio, se puedan volver a iniciar para terminar estos ingresos a las principales ciudades de nuestra región”.