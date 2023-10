Salvaguardar el patrimonio fito y zoosanitario nacional y reforzar los procedimientos de control fronterizo en Chile son parte de los objetivos impulsado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura que recientemente realizó una capacitación especial para los funcionarios de Carabineros en la Provincia de Capitán Prat. En la cual participaron más de treinta uniformados en los talleres dirigidos por Cristián Lozano Espinosa, Encargado Regional de controles fronterizos del SAG.

Capitán Prat.- La capacitación abordó los protocolos de operaciones en los controles fronterizos con foco en las medidas de fiscalización implementadas para evitar la introducción de agentes infecciosos que podrían afectar la salud de la fauna y flora del país. Entre las que se abordaron normativas en el área pecuaria y agrícola, con énfasis en los requisitos que deben cumplir los productos para ser considerados como de ingreso autorizado, y los riesgos inherentes a los productos que son considerados de ingreso no autorizado, es decir, aquellos que no pueden ingresar al País, otro punto importante que se abordó fue los requisitos para el ingreso y salida de animales de compañía tradicional y no tradicional, y los diferentes tipos de certificados necesarios para estos procesos.

“Es fundamental proporcionar a carabineros conocimientos sólidos sobre las normativas de control fronterizo para proteger y preservar nuestras fronteras a lo largo de todo el territorio. Además, esta colaboración es esencial para apoyar el trabajo crucial que realiza Carabineros de Chile, especialmente en zonas tan remotas de la región de Aysén”, destacó Cristián Lozano.

En este sentido el Seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, junto con destacar que la actividad se realizó a solicitud de la Delegada Presidencial Provincial, Marta Montiel Alarcón, destacó el compromiso del Servicio Agrícola y Ganadero para proteger el patrimonio fito y zoosanitario y preservar la agricultura en Aysén.

“En colaboración estrecha con Carabineros, estamos implementando medidas concretas para evitar la entrada de agentes infecciosos que podrían amenazar nuestra fauna y flora. Estas acciones son parte de un Convenio de Colaboración firmado en 2022 entre el SAG y Carabineros, donde trabajamos juntos en esta misión vital y en aspectos como la trazabilidad animal, la prevención del abigeato y Ley de caza. Juntos, estamos fortaleciendo los procedimientos de control fronterizo para garantizar un futuro más seguro y saludable para Chile” sostuvo.

Las actividades de capacitación se realizaron con funcionarios/as de los controles fronterizos de la Provincia Capitán Prat; Paso El Mosco, Paso Mayer, Paso Dos Lagunas, en la Comuna de O’Higgins y los carabineros del Control Paso Roballos en el sector de Entrada Baker de la Comuna de Cochrane.